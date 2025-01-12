Мазут із російських танкерів дістався Запорізької області: фото
Київ • УНН
На узбережжі окупованого Бердянська виявлено дві забруднені ділянки загальною довжиною понад 14 км. Окупаційна влада намагається ліквідувати забруднення із залученням "волонтерів".
Мазут, що розлився внаслідок аварії двох російських танкерів, вже дістався узбережжя в Запорізькій області. В районі окупованого Бердянська виявлено дві забруднені ділянки протяжністю у десятки кілометрів. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Telegram очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького.
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За словами Євгена Балицького, станом на 11 січня 2025 року, обстежено 125 кілометрів узбережжя Азовського моря та виявлено декілька забруднених ділянок.
На даний момент викид мазуту на Азовському узбережжі зафіксовано, на Бердянській косі з боку відкритого моря виявлено забруднену ділянку завдовжки 14,5 км, із дрібними фрагментами твердої фракції мазуту
Він також повідомив про забруднену ділянку загальною площею 5 кв. метрів із незначною кількістю фрагментів твердої фракції мазуту на узбережжі коси Пересип.
Балицький уточнив, що окупаційна влада намагається ліквідувати виявлені пляти забруднення, для чого залучають "волонтерів". Він пообіцяв, що "робота всіх служб та відомств буде посилена" та наказав підлеглим на місцях "реагувати на всі повідомлення громадян".
Нагадаємо
У Чорному морі з'явилася нова пляма нафтопродуктів площею 2,8 тис. кв. м з танкера, що зазнав аварії в грудні. На узбережжі окупованого Криму також виявлено забруднення берегової лінії довжиною понад 14 км.