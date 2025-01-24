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Мазут після аварії російських танкерів досяг берегів Одещини - науковець

Мазут після аварії російських танкерів досяг берегів Одещини - науковець

Київ • УНН

 • 25059 перегляди

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці мазутні забруднення досягли узбережжя Одеської області. Нафтопродукти виявлено біля рекреаційної зони "Катранка" та природоохоронних територій.

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці мазут досяг узбережжя Одеської області, повідомив начальник науково-дослідного відділу національного парку "Тузлівські лимани" на Одещині, доктор біологічних наук Іван Русєв у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Ось і до наших одеських берегів дісталася страшна мазутна біда Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип біля рекреаційної зони "Катранка", біля Дунайського біосферного заповідника і національного природного парку "Тузлівські лимани", штормом винесло мазут, який вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці", - написав Русєв.

Мазут із російських танкерів дістався Запорізької області: фото12.01.25, 04:37 • 38698 переглядiв

Доповнення

15 грудня два танкери, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", зазнали аварії в Керченській протоці. Після катастрофи мазут із танкерів прибило до берегів рф та тимчасово окупованого Криму.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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