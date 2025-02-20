Разлив мазута российскими танкерами: Минприроды сообщило о ситуации на побережье Черного моря

Всего сгустки с содержанием мазута из-за аварии российских танкеров в Керченском проливе, были зафиксированы на побережье территории трех общин Одесской области. Сейчас существенных превышений концентраций нефтепродуктов в определенных точках, расположенных вдоль побережья от Одессы до Дуная, не зафиксировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минприроды.

Детали

По данным исследования, больше всего от загрязнения в Украине пострадали акватории Керченского пролива, южного и западного побережья Крыма.

После 15 января нефтяных пятен западнее Крыма больше не фиксировали. Это объясняется тем, что со временем мазут, который оставался на поверхности, постепенно погружается в воду. Из-за низкой температуры он может образовывать мелкие сгустки, которые переносятся в толще воды. Впоследствии эти сгустки оседают на дно или выбрасываются на побережье под действием волн, - говорится в сообщении.

Как загрязнение влияет на морских обитателей и птиц?

Российские СМИ сообщают о сотнях пострадавших птиц и десятках дельфинов в районе временно оккупированного Крыма и в морских водах под контролем рф.

Эти животные пострадали от загрязнения нефтепродуктами в жидком виде (в форме нефтяной пленки).

На территориях, контролируемых Украиной, пока нет научно подтвержденных случаев гибели морских животных или птиц, связанных с загрязнением мазутом.

В Минприроды отмечают, что официальное подтверждение гибели птиц и животных из-за загрязнения окружающей среды возможно только по актам и протоколам, которые оформляют Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция. При необходимости отобранные ими образцы могут быть переданы в научно-исследовательские учреждения для дальнейших исследований.

Однако этот мазут может нанести вред организмам, живущим на морском дне (бентосным организмам), которые являются важной частью пищевой цепи для многих видов рыб.

Из-за разлива мазута российскими танкерами погибло около 50 тыс. птиц и более 100 дельфинов - ученый

Зафиксировано ли загрязнение нефтепродуктами подконтрольного Украине побережья Черного моря?

Всего сгустки с содержанием мазута зафиксированы на побережье территории трех громад Одесской области (Лиманской, Тузловской и Сергеевской), в частности:

В пределах Лиманской громады собрано 170 кг загрязняющего вещества; доля нефтепродуктов в ней - 17,8 кг (10,5%)

В пределах Тузловской общины собрано 0,95 кг загрязняющего вещества; доля нефтепродуктов в ней - 0,5 кг (53%)

В пределах Сергеевской громады собрано 109 кг загрязняющего вещества

Зафиксировано ли загрязнение нефтепродуктами подконтрольного Украине побережья Черного моря?

МОРЕ. На данный момент существенных превышений концентраций нефтепродуктов в определенных точках, расположенных вдоль побережья от Одессы до Дуная, не зафиксировано, - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что продолжается постоянный мониторинг качества морской воды.

Ситуация по побережью

Начиная с 24 января 2025 года, на побережье Одесской области начали находить сгустки нефтепродуктов. Для проверки эти загрязненные вещества были собраны представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), которые задокументировали процесс отбора проб. После этого эти пробы передали в УкрнЦЭМ для проведения химического анализа - информирует Минэкологии.

Будущее: как в полной мере оценить долгосрочные последствия аварии?

Пока нет полной информации о том, как именно нефтепродукты ведут себя в долгосрочной перспективе в условиях Черного моря. Для этого работает международная группа экспертов с привлечением специалистов УкрнЦЕМ и других научных учреждений. Они работают над адаптацией современных международных моделей, таких как DELFT3D-PART i OPENDRIFT, к особенностям Черного моря, - отмечается в сообщении.

Эти модели помогают прогнозировать:

как нефтепродукты распространяются в толще воды,

как они оседают на дно (процесс седиментации),

как разлагаются под воздействием микроорганизмов (биодеградация)

и другие физико-химические и биологические процессы.

Отмечается, что рф не предоставила официальной информации Украине и другим странам Черноморского региона о масштабах аварии и ее экологических последствиях. Это является нарушением требований Бухарестской конвенции, которая регулирует защиту Черного моря от загрязнения.

Из-за отсутствия такой информации Украине было сложно оперативно оценить масштабы загрязнения.

Чтобы понять, как распространилось загрязнение, специалисты Украинского научно-исследовательского центра экологии моря (УКРНЦЭМ) использовали данные со спутниковых снимков, информацию из СМИ и результаты математического моделирования. Это позволило оценить, как распространяются нефтепродукты в море и на побережье.

Контекст

15 декабря два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе. После катастрофы мазут с танкеров прибило к берегам РФ и временно оккупированного Крыма.