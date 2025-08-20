Розкрито фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade: 90 інвесторів втратили 26 млн грн
Завершено розслідування щодо організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade. Зловмисники ошукали понад 90 інвесторів на майже 26 мільйонів гривень, обіцяючи високі відсотки та бонуси.
Поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade". Встановлено понад 90 інвесторів, яких ошукали причетні до схеми зловмисники.
Деталі
Одеські поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade" та трьох його спільниць
Слідство встановило:
Фігуранти справи створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade".
Для виманювання грошей, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму:
- обіцяли високі відсотки;
- повернення коштів у будь-який час;
- бонуси за залучення нових вкладників.
Встановлено понад 90 інвесторів, яких зловмисники ошукали на суму майже 26 млн грн
Неіснуючу фінансову компанію популяризували:
- через соціальні мережі;
- месенджери;
- вебресурси;
- особисті зустрічі з людьми
Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
