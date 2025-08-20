Розкрито фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade: 90 інвесторів втратили 26 млн грн

$41.360.10
Ексклюзив
09:29 • 932 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 3170 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 28499 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 17077 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 19824 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 22134 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 128427 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 112800 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 105351 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 38322 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Теги
Автори
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомо
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 932 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 28499 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 128427 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 112800 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 76244 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Fox News
Нафта
Шахед-136

Розкрито фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade: 90 інвесторів втратили 26 млн грн

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Завершено розслідування щодо організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade. Зловмисники ошукали понад 90 інвесторів на майже 26 мільйонів гривень, обіцяючи високі відсотки та бонуси.

Розкрито фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade: 90 інвесторів втратили 26 млн грн

Поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade". Встановлено понад 90 інвесторів, яких ошукали причетні до схеми зловмисники.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Деталі

Одеські поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade" та трьох його спільниць

- ідеться у дописі.

Слідство встановило:

Фігуранти справи створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade".

Для виманювання грошей, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму:

  • обіцяли високі відсотки;
    • повернення коштів у будь-який час;
      • бонуси за залучення нових вкладників.

        Встановлено понад 90 інвесторів, яких зловмисники ошукали на суму майже 26 млн грн 

        - інформує Національна поліція.

        Неіснуючу фінансову компанію популяризували:

        • через соціальні мережі;
          • месенджери;
            • вебресурси;
              • особисті зустрічі з людьми

                Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

                - повідомляє Національна поліція України.

                Нагадаємо

                Військова контррозвідка СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві.

                Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка ошукала замовників на 11 млн грн, не поставивши понад 100 дронів для ЗСУ. 

                Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні незаконне виробництво анаболічних стероїдів: їх видавали за препарати для спортсменів18.06.25, 13:03 • 2674 перегляди

                Ігор Тележніков

                Кримінал та НПФінанси
                Гривня
                Національна поліція України
                Служба безпеки України
                Збройні сили України
                Україна
                Одеса
                Київ