Раскрыта финансовая пирамида VinEco и Vinex Trade: 90 инвесторов потеряли 26 млн грн
Завершено расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Trade. Злоумышленники обманули более 90 инвесторов на почти 26 миллионов гривен, обещая высокие проценты и бонусы.
Полицейские завершили расследование в отношении организатора финансовой пирамиды "VinEco" и "Vinex Trade". Установлено более 90 инвесторов, которых обманули причастные к схеме злоумышленники.
Детали
Одесские полицейские завершили расследование в отношении организатора финансовой пирамиды "VinEco" и "Vinex Trade" и трех его сообщниц
Следствие установило:
Фигуранты дела создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием "VinEco", которую впоследствии изменили на "Vinex Trade".
Для выманивания денег, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму:
- обещали высокие проценты;
- возврат средств в любое время;
- бонусы за привлечение новых вкладчиков.
Установлено более 90 инвесторов, которых злоумышленники обманули на сумму почти 26 млн грн
Несуществующую финансовую компанию популяризировали:
- через социальные сети;
- мессенджеры;
- веб-ресурсы;
- личные встречи с людьми
Обвинительный акт в отношении дельцов направлен в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Напомним
