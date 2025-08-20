$41.360.10
Эксклюзив
09:46 • 236 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 3490 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 5322 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 32987 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 18723 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 21447 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 23356 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 131062 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 114919 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 106475 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Раскрыта финансовая пирамида VinEco и Vinex Trade: 90 инвесторов потеряли 26 млн грн

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Завершено расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Trade. Злоумышленники обманули более 90 инвесторов на почти 26 миллионов гривен, обещая высокие проценты и бонусы.

Раскрыта финансовая пирамида VinEco и Vinex Trade: 90 инвесторов потеряли 26 млн грн

Полицейские завершили расследование в отношении организатора финансовой пирамиды "VinEco" и "Vinex Trade". Установлено более 90 инвесторов, которых обманули причастные к схеме злоумышленники.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

Одесские полицейские завершили расследование в отношении организатора финансовой пирамиды "VinEco" и "Vinex Trade" и трех его сообщниц

- говорится в сообщении.

Следствие установило:

Фигуранты дела создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием "VinEco", которую впоследствии изменили на "Vinex Trade".

Для выманивания денег, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму:

  • обещали высокие проценты;
    • возврат средств в любое время;
      • бонусы за привлечение новых вкладчиков.

        Установлено более 90 инвесторов, которых злоумышленники обманули на сумму почти 26 млн грн

        - информирует Национальная полиция.

        Несуществующую финансовую компанию популяризировали:

        • через социальные сети;
          • мессенджеры;
            • веб-ресурсы;
              • личные встречи с людьми

                Обвинительный акт в отношении дельцов направлен в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

                - сообщает Национальная полиция Украины.

                Напомним

                Военная контрразведка СБУ и Нацполиция ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Киеве.

                Нацполиция ликвидировала преступную группу, которая обманула заказчиков на 11 млн грн, не поставив более 100 дронов для ВСУ.

                Игорь Тележников

