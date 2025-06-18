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Нацполиция ликвидировала самое масштабное в Украине незаконное производство анаболических стероидов: их выдавали за препараты для спортсменов

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Нацполиция прекратила деятельность крупнейшего в Украине нелегального производства анаболических стероидов. Их изготавливали в Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Нацполиция ликвидировала самое масштабное в Украине незаконное производство анаболических стероидов: их выдавали за препараты для спортсменов

Правоохранители пресекли самое масштабное в Украине нелегальное производство анаболических стероидов под видом импортных медпрепаратов для спортсменов. Преступная группа действовала на территории Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областей, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении организатору и четырем участникам организованной преступной группы по факту фальсификации лекарственных средств и их сбыта (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 УК Украины). По данным следствия, группа действовала на территории нескольких регионов Украины, в частности Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областей

- говорится в сообщении.

Отмечается, что члены группировки наладили полный цикл незаконного изготовления и распространения поддельных лекарственных средств. Их производством занимались в несертифицированных помещениях в одном из регионов Украины. Для этого фигуранты дела использовали кустарное оборудование и сырье неизвестного происхождения.

Подозреваемые изготовляли различные медицинские препараты. Среди них – гормональные анаболические стероиды, в частности тестостерон пропионат, который часто принимают спортсмены для увеличения мышечной массы

- рассказали в прокуратуре.

Продукцию реализовывали под видом импортного препарата из Малайзии, а упаковки были фальсифицированы. Лекарственные средства на вид были похожи на оригинальную продукцию. В них были фабричные упаковки, маркировка, голограммы и инструкции. Однако большинство препаратов были вымышленными, которые не были зарегистрированы ни в Украине, ни в какой-либо другой стране.

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В дальнейшем эта продукция сбывалась через телеграмм-каналы, мессенджеры и веб-сайты. Кроме того, она пересылалась по почте в различные области, где другие участники отвечали за ее хранение и реализацию. В прокуратуре пояснили, что таким образом подозреваемые вводили граждан в заблуждение и создавали иллюзию легальности и качества препаратов, что на самом деле представляли прямую угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Во время документирования деятельности межрегиональной группировки правоохранители провели около 60 обысков. Они изъяли оборудование, сырье, большое количество готовой продукции – 20 тысяч упаковок более 30-ти различных наименований медпрепаратов, почти 5 кг таблеток россыпью, 1850 флаконов и 1245 упаковок ампул с анаболическими препаратами. Также было изъято два автомобиля BMW X5 и BMW M8, денежные средства в национальной и иностранной валюте, которые были эквивалентно более 20 млн грн.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения. Следствие продолжается.

В полиции сообщили, что это первое в истории Украины подозрение за фальсификацию именно стероидов. Правоохранители смогли доказать, что в препаратах содержались действующие вещества, которые согласно законодательству являются лекарственными средствами.

Дополнение

Во Львовской области разоблачена масштабная схема закупки техники для армии, нанесшая ущерб на 64 млн грн. О подозрении объявлено четырем должностным лицам и двум представителям компании.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Украина
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