Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні незаконне виробництво анаболічних стероїдів: їх видавали за препарати для спортсменів

Правоохоронці припинили наймасштабніше в Україні нелегальне виробництво анаболічних стероїдів під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів. Злочинна група діяла на території Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора та Національну поліцію України.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України). За даними слідства, група діяла на території кількох регіонів України, зокрема Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей - говориться у повідомленні.

Зазначається, що члени угруповання налагодили повний цикл незаконного виготовлення та розповсюдження підроблених лікарських засобів. Їх виробництвом займалися у несертифікованих приміщеннях в одному з регіонів України. Для цього фігуранти справи використовували кустарне обладнання та сировину невідомого походження.

Підозрювані виготовляли різноманітні медичні препарати. Серед них – гормональні анаболічні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат, який часто приймають спортсмени для збільшення м’язової маси - розповіли в прокуратурі.

Продукцію реалізовували під виглядом імпортного препарату з Малайзії, а упаковки були фальсифіковані. Лікарські засоби на вигляд були схожі на оригінальну продукцію. В них були фабричні пакування, маркування, голограмами та інструкції. Однак більшість препаратів були вигаданими, які не були зареєстровані ні в Україні, ні в жодній іншій країні.

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Надалі ця продукція збувалася через телеграм-канали, месенджери та вебсайти. Окрім того, вона пересилалася поштою до різних областей, де інші учасники відповідали за її зберігання та реалізацію. В прокуратурі пояснили, що у такий спосіб підозрювані вводили громадян в оману та створювали ілюзію легальності та якості препаратів, що насправді становили пряму загрозу для життя і здоров’я споживачів.

Під час документування діяльності міжрегіонального угруповання правоохоронці провели близько 60 обшуків. Вони вилучили обладнання, сировину, велику кількість готової продукції – 20 тисяч упаковок понад 30-ти різних найменувань медпрепаратів, майже 5 кг таблеток розсипом, 1850 флаконів і 1245 упаковок ампул із анаболічними препаратами. Також було вилучено два автомобілі BMW X5 і BMW M8, грошові кошти у національній та іноземній валюті, які були еквівалентно понад 20 млн грн.

Наразі усім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Слідство триває.

В поліції повідомили, що це перша в історії України підозра за фальсифікацію саме стероїдів. Правоохоронці змогли довести, що в препаратах містилися діючі речовини, які згідно із законодавством є лікарськими засобами.

Доповнення

У Львівській області викрито масштабну схему закупівлі техніки для армії, що завдала збитків на 64 млн грн. Про підозру оголошено чотирьом посадовцям та двом представникам компанії.