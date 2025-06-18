Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні незаконне виробництво анаболічних стероїдів: їх видавали за препарати для спортсменів

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
Ексклюзив
09:18 • 7842 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
08:06 • 19762 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
06:55 • 21782 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 40276 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 80034 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 208689 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 218105 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 198933 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 228155 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 192428 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
748мм
Популярнi новини
Окупанти просунулися біля 3 населених пунктів на Сумщині та Донеччині – карти DeepState18 червня, 00:22 • 40691 перегляди
У Бельгії дослідник знайшов маєток із винним погребом та "скарбами" XVIII століття18 червня, 01:41 • 13496 перегляди
G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США18 червня, 02:08 • 51716 перегляди
Зеленський скасував пресконференцію в Калгарі та повертається до Києва18 червня, 02:35 • 26106 перегляди
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2104:45 • 59375 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 112849 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 340824 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 382672 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 385439 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 455009 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Железняк Ярослав Іванович
Клименко Ігор Володимирович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Israel
Kyiv
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 71730 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 157469 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 131470 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 143699 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 203441 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News Channel

Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні незаконне виробництво анаболічних стероїдів: їх видавали за препарати для спортсменів

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Нацполіція припинила діяльність найбільшого в Україні нелегального виробництва анаболічних стероїдів. Їх виготовляли у Київській, Харківській, Львівській та Одеській областях.

Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні незаконне виробництво анаболічних стероїдів: їх видавали за препарати для спортсменів

Правоохоронці припинили наймасштабніше в Україні нелегальне виробництво анаболічних стероїдів під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів. Злочинна група діяла на території Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора та Національну поліцію України.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України). За даними слідства, група діяла на території кількох регіонів України, зокрема Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що члени угруповання налагодили повний цикл незаконного виготовлення та розповсюдження підроблених лікарських засобів. Їх виробництвом займалися у несертифікованих приміщеннях в одному з регіонів України. Для цього фігуранти справи використовували кустарне обладнання та сировину невідомого походження.

Підозрювані виготовляли різноманітні медичні препарати. Серед них – гормональні анаболічні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат, який часто приймають спортсмени для збільшення м’язової маси

- розповіли в прокуратурі.

Продукцію реалізовували під виглядом імпортного препарату з Малайзії, а упаковки були фальсифіковані. Лікарські засоби на вигляд були схожі на оригінальну продукцію. В них були фабричні пакування, маркування, голограмами та інструкції. Однак більшість препаратів були вигаданими, які не були зареєстровані ні в Україні, ні в жодній іншій країні.

Організував продаж неіснуючих біткоїнів на $160 тисяч: на Сумщині викрили кібершахрая12.06.25, 16:50 • 2874 перегляди

Надалі ця продукція збувалася через телеграм-канали, месенджери та вебсайти. Окрім того, вона пересилалася поштою до різних областей, де інші учасники відповідали за її зберігання та реалізацію. В прокуратурі пояснили, що у такий спосіб підозрювані вводили громадян в оману та створювали ілюзію легальності та якості препаратів, що насправді становили пряму загрозу для життя і здоров’я споживачів.

Під час документування діяльності міжрегіонального угруповання правоохоронці провели близько 60 обшуків. Вони вилучили обладнання, сировину, велику кількість готової продукції – 20 тисяч упаковок понад 30-ти різних найменувань медпрепаратів, майже 5 кг таблеток розсипом, 1850 флаконів і 1245 упаковок ампул із анаболічними препаратами. Також було вилучено два автомобілі BMW X5 і BMW M8, грошові кошти у національній та іноземній валюті, які були еквівалентно понад 20 млн грн.

Наразі усім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Слідство триває.

В поліції повідомили, що це перша в історії України підозра за фальсифікацію саме стероїдів. Правоохоронці змогли довести, що в препаратах містилися діючі речовини, які згідно із законодавством є лікарськими засобами.

Доповнення

У Львівській області викрито масштабну схему закупівлі техніки для армії, що завдала збитків на 64 млн грн. Про підозру оголошено чотирьом посадовцям та двом представникам компанії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9