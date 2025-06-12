Організував продаж неіснуючих біткоїнів на $160 тисяч: на Сумщині викрили кібершахрая

Правоохоронці на Сумщині припинили діяльність кібершахрая, який організував продаж неіснуючих біткоїнів на 160 тисяч доларів США. Він запустив псевдотрейдингову платформу, через яку буцімто можна було купувати криптовалюту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора в Telegram.

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За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми громадянину повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та закінченому замаху на цей злочин (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний в одному з месенджерів він познайомився з сумчанином, якому запропонував свої послуги в організації купівлі біткоїнів. Шахрай допоміг чоловіку створити електронний гаманець на крипто-біржі та начебто придбати 0,64 біткоїна, за які чоловік перерахував 60 тис доларів США.

Однак зарахування криптовалюти на електронний гаманець не відбулося. Зловмисник пояснив, що транзакції буцімто тимчасовозаблоковані через те, що придбана криптовалюта "була задіяна в ризикових операціях".

І для "розблокування подальших операцій з криптовалютою" начебто необхідно придбати ще біткоїни. Він зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тисяч доларів США для нібито купівлі 0,92 біткоїна.

Та розпорядитись видуреними у потерпілого коштами підозрюваний так не зміг, бо його затримали правоохоронці.

На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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