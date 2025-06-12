Организовал продажу несуществующих биткоинов на $160 тысяч: в Сумской области разоблачили кибермошенника

Правоохранители в Сумской области прекратили деятельность кибермошенника, организовавшего продажу несуществующих биткоинов на 160 тысяч долларов США. Он запустил псевдотрейдинговую платформу, через которую якобы можно было покупать криптовалюту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора в Telegram.

Детали

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Сумы гражданину сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и законченном покушении на это преступление (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый в одном из мессенджеров он познакомился с сумчанином, которому предложил свои услуги в организации покупки биткоинов. Мошенник помог мужчине создать электронный кошелек на крипто-бирже и якобы приобрести 0,64 биткоина, за которые мужчина перечислил 60 тыс долларов США.

Однако зачисление криптовалюты на электронный кошелек не произошло. Злоумышленник объяснил, что транзакции якобы временно заблокированы из-за того, что приобретенная криптовалюта "была задействована в рисковых операциях".

И для "разблокировки дальнейших операций с криптовалютой" якобы необходимо приобрести еще биткоины. Он встретился с потерпевшим и получил от него еще 100 тысяч долларов США для якобы покупки 0,92 биткоина.

Но распорядиться выманенными у потерпевшего средствами подозреваемый так не смог, потому что его задержали правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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