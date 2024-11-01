Meta заблокировала мошенников, которые вымогали деньги у Instagram-блогеров
Киев • УНН
Кибермошенники угрожали блогерам блокировкой аккаунтов в Instagram, требуя деньги. Минцифра обратилась к Meta, в результате чего аккаунты блогеров восстанавливают, а злоумышленников заблокировали.
Десятки блогеров стали жертвами кибермошенников. Они получили сообщения с угрозами о блокировке аккаунтов в Instagram в обмен на деньги. Об этом в пятницу сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Как сообщается, блогеры обратились с жалобами о мошенничестве к Минцифры, а ведомство, в свою очередь к Meta, чтобы решить этот вопрос.
Результат - часть аккаунтов блогеров уже восстановили, часть также скоро будет восстановлена. Аккаунты злоумышленников заблокировали
Сейчас ведомство продолжает работать с Meta, чтобы разоблачать и обезвреживать кибермошенническую деятельность.
Дополнение
Если вы стали жертвой киберпреступников -необходимо сообщить команде Минцифры по электронной почте: [email protected]
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