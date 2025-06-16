В Україні викрили багатомільйонну схему закупівлі техніки для армії: чотирьом посадовцям військового формування оголошено про підозру

У Львівській області було викрито масштабну схему закупівлі техніки для армії, яка призвела до збитків у розмірі близько 64 млн грн. Про підозру було оголошено чотирьом посадовцям військового формування, а також засновнику та менеджеру підприємства, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

... повідомлено про підозру чотирьом посадовцям спеціалізованого військового формування, а також засновнику і менеджеру комерційної компанії. Військовим інкримінують перевищення військовою службовою особою службових повноважень, а засновнику та менеджеру підприємства – пособництво у вчинені злочину (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України)

Слідству стало відомо, полковник сформував злочинну схему, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеної приватної компанії у тендері. Для цього підозрюваний залучив інших військовослужбовців та представників підприємства.

Повідомляється, що з вересня по жовтень 2024 року службовці штучно вносили до тендерної документації вимоги, які унеможливлювали участь інших потенційних постачальників.

Це забезпечило перемогу представникам ТОВ з дорожчою пропозицією. Як наслідок, з державного бюджету зайво витрачено близько 64 млн грн

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Зазначається, що під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях фірми було виявлено та вилучено документацію, електронні носії інформації, мобільні телефони, печатки та інші речові докази.

Наразі підготовлено клопотання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів. Встановлюються усі обставини злочину та інші особи, які можуть бути причетні до протизаконної діяльності