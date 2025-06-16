В Україні викрили багатомільйонну схему закупівлі техніки для армії: чотирьом посадовцям військового формування оголошено про підозру

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
13:59 • 12582 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
12:56 • 32871 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
11:24 • 40212 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 53698 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 116197 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 67852 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 70017 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
16 червня, 06:27 • 58480 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 55503 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 76425 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.6м/с
42%
748мм
Популярнi новини
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 105775 перегляди
Поки США сповільнили допомогу Україні, Європа нарощує її - серед лідерів країни Скандинавії та Британія16 червня, 08:36 • 36072 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 70008 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 105953 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 87706 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 87858 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 106118 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 159505 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 231221 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 288587 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком15:30 • 10468 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 70158 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 105928 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 77651 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 72447 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

В Україні викрили багатомільйонну схему закупівлі техніки для армії: чотирьом посадовцям військового формування оголошено про підозру

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

У Львівській області викрито масштабну схему закупівлі техніки для армії, що завдала збитків на 64 млн грн. Про підозру оголошено чотирьом посадовцям та двом представникам компанії.

В Україні викрили багатомільйонну схему закупівлі техніки для армії: чотирьом посадовцям військового формування оголошено про підозру

У Львівській області було викрито масштабну схему закупівлі техніки для армії, яка призвела до збитків у розмірі близько 64 млн грн. Про підозру було оголошено чотирьом посадовцям військового формування, а також засновнику та менеджеру підприємства, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

... повідомлено про підозру чотирьом посадовцям спеціалізованого військового формування, а також засновнику і менеджеру комерційної компанії. Військовим інкримінують перевищення військовою службовою особою службових повноважень, а засновнику та менеджеру підприємства – пособництво у вчинені злочину (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Слідству стало відомо, полковник сформував злочинну схему, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеної приватної компанії у тендері. Для цього підозрюваний залучив інших військовослужбовців та представників підприємства.

Повідомляється, що з вересня по жовтень 2024 року службовці штучно вносили до тендерної документації вимоги, які унеможливлювали участь інших потенційних постачальників.

Це забезпечило перемогу представникам ТОВ з дорожчою пропозицією. Як наслідок, з державного бюджету зайво витрачено близько 64 млн грн 

- пояснили в Офісі генпрокурора.

Чергова схема "шляху" за кордон: затримано двох киян, які переправляли призовників через кордон зі Словаччиною12.06.25, 15:37 • 2232 перегляди

Зазначається, що під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях фірми було виявлено та вилучено документацію, електронні носії інформації, мобільні телефони, печатки та інші речові докази.

Наразі підготовлено клопотання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів. Встановлюються усі обставини злочину та інші особи, які можуть бути причетні до протизаконної діяльності 

- зазначили в прокуратурі.

Доповнення

Викрито схему, за якою колишні керівники теплоенергетичного підприємства вивезли понад 1140 водонагрівачів. Через це 250 тисяч мешканців та підприємства залишилися без гарячої води, збитки склали 30 млн.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаКримінал та НП
Львівська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9