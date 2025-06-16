В Украине разоблачили многомиллионную схему закупки техники для армии: четырем должностным лицам военного формирования объявлено о подозрении

Во Львовской области была разоблачена масштабная схема закупки техники для армии, которая привела к убыткам в размере около 64 млн грн. О подозрении было объявлено четырем должностным лицам военного формирования, а также основателю и менеджеру предприятия, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

... сообщено о подозрении четырем должностным лицам специализированного военного формирования, а также основателю и менеджеру коммерческой компании. Военным инкриминируют превышение военным должностным лицом служебных полномочий, а основателю и менеджеру предприятия – пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)

Следствию стало известно, полковник сформировал преступную схему, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании в тендере. Для этого подозреваемый привлек других военнослужащих и представителей предприятия.

Сообщается, что с сентября по октябрь 2024 года служащие искусственно вносили в тендерную документацию требования, которые делали невозможным участие других потенциальных поставщиков.

Это обеспечило победу представителям ООО с более дорогим предложением. Как следствие, из государственного бюджета излишне потрачено около 64 млн грн

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Отмечается, что во время санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, а также в помещениях фирмы была обнаружена и изъята документация, электронные носители информации, мобильные телефоны, печати и другие вещественные доказательства.

Сейчас подготовлено ходатайство об избрании для подозреваемых мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления и другие лица, которые могут быть причастны к противозаконной деятельности