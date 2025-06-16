В Украине разоблачили многомиллионную схему закупки техники для армии: четырем должностным лицам военного формирования объявлено о подозрении

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
13:59 • 10716 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
12:56 • 26828 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 35346 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 48927 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 106801 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 65727 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 68573 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 58202 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 55301 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 76371 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
38%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 98805 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия16 июня, 08:36 • 31245 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 62560 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 96494 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 78992 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 79897 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 97463 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 155075 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 226812 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 284228 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 15:30 • 5712 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 63331 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 99542 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 75624 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 70515 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

В Украине разоблачили многомиллионную схему закупки техники для армии: четырем должностным лицам военного формирования объявлено о подозрении

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Во Львовской области разоблачена масштабная схема закупки техники для армии, нанесшая ущерб на 64 млн грн. О подозрении объявлено четырем должностным лицам и двум представителям компании.

В Украине разоблачили многомиллионную схему закупки техники для армии: четырем должностным лицам военного формирования объявлено о подозрении

Во Львовской области была разоблачена масштабная схема закупки техники для армии, которая привела к убыткам в размере около 64 млн грн. О подозрении было объявлено четырем должностным лицам военного формирования, а также основателю и менеджеру предприятия, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

... сообщено о подозрении четырем должностным лицам специализированного военного формирования, а также основателю и менеджеру коммерческой компании. Военным инкриминируют превышение военным должностным лицом служебных полномочий, а основателю и менеджеру предприятия – пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Следствию стало известно, полковник сформировал преступную схему, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании в тендере. Для этого подозреваемый привлек других военнослужащих и представителей предприятия.

Сообщается, что с сентября по октябрь 2024 года служащие искусственно вносили в тендерную документацию требования, которые делали невозможным участие других потенциальных поставщиков.

Это обеспечило победу представителям ООО с более дорогим предложением. Как следствие, из государственного бюджета излишне потрачено около 64 млн грн 

- пояснили в Офисе генпрокурора.

Очередная схема "пути" за границу: задержаны двое киевлян, которые переправляли призывников через границу со Словакией12.06.25, 15:37 • 2232 просмотра

Отмечается, что во время санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, а также в помещениях фирмы была обнаружена и изъята документация, электронные носители информации, мобильные телефоны, печати и другие вещественные доказательства.

Сейчас подготовлено ходатайство об избрании для подозреваемых мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления и другие лица, которые могут быть причастны к противозаконной деятельности 

- отметили в прокуратуре.

Дополнение

Разоблачена схема, по которой бывшие руководители теплоэнергетического предприятия вывезли более 1140 водонагревателей. Из-за этого 250 тысяч жителей и предприятия остались без горячей воды, убытки составили 30 млн.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаКриминал и ЧП
Львовская область
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9