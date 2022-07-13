Російські бізнесмени сподіваються налагодити перевалку своєї продукції у країнах Балтії

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“Сподіваємось, що якісь обсяги вдасться перевалити у Прибалтиці. Нині це юридичне питання на гойдалках. Уряди окремих держав приймають окремі рішення, йде складний діалог”, - повідомляють у “ЄвроХімі”.

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Андрію Мельниченку - власнику російської хімічної компанії "ЄвроХім", як підкреслюють експерти, могла бути вигідна війна в Україні, а все тому, що такі бізнесмени як він, наближені до Кремля, тісно співпрацюють із “режимом” і, в першу чергу, прагнуть зберегти свої накопичені статки та збільшити їх.

Ще одним бізнесменом, який пов'язаний із путіним і може бути залученим до воєнних дій України є Дмитро Мазепін. Він, як і Мельниченко, тісно пов'язаний з бізнесом із країнами Балтії, звідки останнім часом став зникати аміак.

У латвійському місті Вентспілс знаходиться підприємство Ventamonjaks, понад 50% акцій якого належать Мазепіну. Бізнесмен потрапив під санкції ЄС, через що рахунки Ventamonjaks виявилися замороженими і воно не змогло розплатитися за послуги зі зберігання 40 тисяч тонн рідкого аміаку. Як повідомляють латвійські ЗМІ, у червні місяці цей аміак зник зі складів, проте куди він подівся - достеменно невідомо.

Журналісти видання надсилали запити до різних інстанцій, але відповіді від компанії Ventamonjaks про вилучений товар так і не надійшло. Від інтерв'ю відмовилися і в Міністерстві охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, наголошують журналісти.

Вони вивчили маршрутний лист судна з якого випливає, що один з танкерів з аміаком, що вийшли з Вентспілса, зупинявся на Мальті і потім увійшов до порту Тунісу, а інший ще на початку червня перебував у Середземному морі.

Питання, чи не відкриває цей шлях вікно для санкційних компанії, щоб отримати деяку свободу дій з вантажем, який в даний час користується підвищеним попитом на ринку, чи це може бути завершенням угоди, розпочатої до санкцій, залишається без відповіді.