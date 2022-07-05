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Вслед за российским кораблем: с европейских терминалов массово исчез аммиак

Вслед за российским кораблем: с европейских терминалов массово исчез аммиак

Киев • УНН

 • 601086 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Утром 24 февраля, сразу же после начала войны в Украине, экс-гендиректор “Уралхима” Дмитрий Мазепин поставил на паузу транзит аммиака по трубе “Тольятти-Одесса”, сообщает УНН.

Основная часть производимого в россии аммиака идет на экспорт. И несмотря на то, что основным каналом сбыта являлся именно трубопровод "Тольятти-Одесса", аммиак также транспортируется и через Латвию, где хранится в крупнейшем на Балтийском море терминале Ventamonjaks. Что сейчас происходит с российским аммиаком в европейских терминалах - читайте в материале УНН.

Детали

В латвийском городе Вентспилс находится предприятие Ventamonjaks, более 50% акций которого принадлежат компании Uralchem Freight Limited, имеющей отношение к российскому олигарху Дмитрию Мазепину. Бизнесмен попал под санкции ЕС, из-за чего счета Ventamonjaks оказались заморожены и оно не смогло расплатиться за услуги по хранению 40 тысяч тонн жидкого аммиака. Как сообщают латвийские СМИ, в июне месяце этот аммиак пропал со складов, однако куда он делся - точно неизвестно.

Цитата

“Вместо отчуждения, предприятию Ventamonjaks было приказано вывезти груз самостоятельно, применяя исключения из-за санкций, чтобы экспорт можно было покрыть за счет средств, замороженных банками. Однако означало ли это фактическую продажу аммиака, смену места хранения или что-либо другое, а если была продажа, то что произошло с выручкой, эту информацию не раскрыли - ни на момент принятия этого решения, ни сейчас, когда аммиака больше нет в Вентспилсском порту”, - говорится в латвийском издании TV.NET.LV.

Журналисты издания отправляли запросы в разные инстанции, но ответ от компании Ventamonjaks об изъятом товаре так и не пришел.

От интервью отказались и в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития Латвии, подчеркивают журналисты.

Они изучили маршрутный лист судна из которого следует, что один из танкеров с аммиаком, вышедших из Вентспилса, останавливался на Мальте и затем вошел в порт Туниса, а другой еще в начале июня находился в Средиземном море.

Вопрос, не открывает ли этот путь окно для санкционных компании, чтобы получить некоторую свободу действий с грузом, который в настоящее время пользуется повышенным спросом на рынке, или это может быть завершением сделки, начатой ​​до санкций, остается без ответа.

Кроме предприятия в Вентспилсе, Мазепин связан с еще одним терминалом - Riga Fertilizer Terminal.

В Рижском порту находилась аммиачная селитра, которую нужно было вывезти оттуда до 30 июня. Хлористый калий и другие удобрения, которые являются менее опасными, должны быть вывезены до 30 августа. Информация о движениях груза в данный момент отсутствует.

Напомним

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака в заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

Интерес к украинскому ОПЗ выказывал еще один российский олигарх - Аркадий Ротенберг, принадлежит большое количество бизнесов, в том числе — компания “Минудобрения”, более 75% продукции которых ранее шло на экспорт, половина из которого поставлялась по той же трубе “Тольятти-Одесса”. Ранее он планировал приобрести Одесский припортовый завод себе, для диверсификацией инвестиционных вложений.

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