Слідом за російським кораблем: з європейських терміналів масово зник аміак

Основна частина аміаку, що виробляється в росії, йде на експорт. І незважаючи на те, що основним каналом збуту був саме трубопровід "Тольятті-Одеса", аміак також транспортується через Латвію, де зберігається в найбільшому на Балтійському морі терміналі Ventamonjaks. Що зараз відбувається з російським аміаком у європейських терміналах – читайте у матеріалі УНН.

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У латвійському місті Вентспілс знаходиться підприємство Ventamonjaks, понад 50% акцій якого належать компанії Uralchem ​​Freight Limited, яка має відношення до російського олігарха Дмитра Мазепіна. Бізнесмен потрапив під санкції ЄС, через що рахунки Ventamonjaks виявилися замороженими і воно не змогло розплатитися за послуги зі зберігання 40 тисяч тонн рідкого аміаку. Як повідомляють латвійські ЗМІ, у червні місяці цей аміак зник зі складів, проте куди він подівся - достеменно невідомо.

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“Замість відчуження, підприємству Ventamonjaks було наказано вивезти вантаж самостійно, застосовуючи винятки через санкції, щоб експорт можна було покрити за рахунок коштів, заморожених банками. Однак чи означало це фактичний продаж аміаку, зміну місця зберігання чи щось інше, а якщо був продаж, то, що сталося з виручкою, цю інформацію не розкрили - ні на момент ухвалення цього рішення, ні зараз, коли аміаку більше немає у Вентспілському порту”, - йдеться у латвійському виданні TV.NET.LV.

Журналісти видання надсилали запити до різних інстанцій, але відповіді від компанії Ventamonjaks про вилучений товар так і не надійшло.

Від інтерв'ю відмовилися й у Міністерстві охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, наголошують журналісти.

Вони вивчили маршрутний лист судна з якого випливає, що один із танкерів з аміаком, що вийшли з Вентспілса, зупинявся на Мальті і потім увійшов до порту Тунісу, а інший ще на початку червня перебував у Середземному морі.

Питання, чи не відкриває цей шлях вікно для санкційних компанії, щоб отримати деяку свободу дій з вантажем, який в даний час користується підвищеним попитом на ринку, чи це може бути завершенням угоди, розпочатої до санкцій, залишається без відповіді.

Крім підприємства у Вентспілсі, Мазепін пов'язаний з ще одним терміналом - Riga Fertilizer Terminal.



У Ризькому порту була аміачна селітра, яку потрібно було вивезти звідти до 30 червня. Хлористий калій та інші добрива, які є менш небезпечними, мають бути вивезені до 30 серпня. Інформація про рух вантажу на даний момент відсутня.

Нагадаємо

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв “здати” Одесу (на території якої і знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку на заводи американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

Інтерес до українського ОПЗ виявляв ще один російський олігарх - Аркадій Ротенберг, якому належить велика кількість бізнесів, у тому числі — компанія “Міндобрива”, понад 75% продукції яких раніше йшло на експорт, половина з якого поставлялася тією ж трубою “Тольятті-Одеса”. Раніше він планував придбати Одеський припортовий завод для диверсифікації інвестиційних вкладень.