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Российские бизнесмены надеются наладить перевалку своей продукции в страны Балтии

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Российские бизнесмены не оставляют своих надежд на продолжение сотрудничества со странами Балтии. По крайней мере, о планах такой работы сообщили представители российской химической компании “ЕвроХим”, сообщает УНН.

Цитата

“Надеемся, что какие-то объемы удастся перевалить в Прибалтике. Сейчас этот юридический вопрос на качелях. Правительства отдельных государств принимают отдельные решения, идет сложный диалог”, - сообщают в “ЕвроХиме”.

Добавим

Андрею Мельниченко - владельцу российской химической компании "Еврохим", как подчеркивают эксперты, могла быть выгодна война в Украине, а все потому, что такие бизнесмены как он, приближенные к Кремлю, тесно сотрудничают с “режимом” и в первую очередь стремятся сохранить свое накопленное состояние и увеличить его.

Еще одним бизнесменом, который связан с путиным и может быть вовлеченным в военные действия Украины является Дмитрий Мазепин. Он, как и Мельниченко, тесно связан по вопросам бизнеса со странами Балтии, откуда в последнее время стал пропадать аммиак.

В латвийском городе Вентспилс находится предприятие Ventamonjaks, более 50% акций которого принадлежат Мазепину. Бизнесмен попал под санкции ЕС, из-за чего счета Ventamonjaks оказались заморожены и оно не смогло расплатиться за услуги по хранению 40 тысяч тонн жидкого аммиака. Как сообщают латвийские СМИ, в июне месяце этот аммиак пропал со складов, однако куда он делся - точно неизвестно.

Журналисты издания отправляли запросы в разные инстанции, но ответ от компании Ventamonjaks об изъятом товаре так и не пришел. От интервью отказались и в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития Латвии, подчеркивают журналисты.

Они изучили маршрутный лист судна из которого следует, что один из танкеров с аммиаком, вышедших из Вентспилса, останавливался на Мальте и затем вошел в порт Туниса, а другой еще в начале июня находился в Средиземном море.

Вопрос, не открывает ли этот путь окно для санкционных компании, чтобы получить некоторую свободу действий с грузом, который в настоящее время пользуется повышенным спросом на рынке, или это может быть завершением сделки, начатой ​​до санкций, остается без ответа.

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