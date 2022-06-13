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Российские и белорусские олигархи, приближенные к кремлю, стремятся за счет контактов с режимом увеличить собственное состояние - политолог

Киев • УНН

 • 295986 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские и белорусские олигархи, тесно сотрудничающие с “режимом” путина-лукашенко, в первую очередь стремятся сохранить свое накопленное состояние и увеличить его. Такое мнение журналистам УНН высказал политолог Владислав Дзивидзинский.

Цитата

“Здесь дискуссия проходит в плоскости того, хотят ли российские олигархи в полной мере поддерживать политический режим путина и помогать ему в финансовом плане, или делают это просто для сохранения своего бизнеса и в будущем возможностей реализации и накопления доходов. (...)

Прежде всего олигархи или российские, или белорусские, они стремятся за счет теплых контактов с политическим режимом сохранить и увеличить свое состояние, а когда этот контакт с руководством рф становится токсичным – у них становится целью сохранения своего имущества любым образом, вплоть до того, что некоторые российские олигархи сегодня хотят получить украинское гражданство”, - считает Дзивидзинский.

Детали

Одними из бизнесменов рф, которым могла быть выгодна война в Украине, является Михаил Фридман (“Альфа-Банк Украина”, международный инвестиционный бизнес “LetterOne”), Андрей Мельниченко (минерально-химическая компания “ЕвроХим”), Олег Дерипаска (владелец холдинга “Базовый Элемент”, бывший владелец ХТЗ) и Дмитрий Мазепин ("Объединенная химическая компания "Уралхим"). Последний, кстати, то ли за стечением обстоятельств, или запланировано - в феврале, перед войной, начал выкуп акций “Тольяттиазот” - одного из крупнейших в мире производителей аммиака, который транспортируется на экспорт только через Одессу.

Кроме того, оказалось, что именно Мазепин в свое время помогал путину укрощать лукашенко и планировал нападение на Украину через беларусь еще в 2020-2021 годах. Тогда во время протестов в белорусе Мазепин, который возмутился лукашенко из-за его отказа помочь в слиянии белорусской и российской компании (“Белорусскалия” с “Уралкалием”), решил помочь путину в “оккупировании беларуси” и планировал создать якобы “оппозиционный” комитет, параллельно, как заявлял Роман Протасевич, финансируя Nexta.

По мнению политолога Дзивидзинского, россия действительно давно планировала напасть на Украину.

“По моему личному субъективному видению, после прихода в 2000 году к власти путина – идея такая (нападения россии на Украину – ред.) у него была, но работать над ней он начал в 2004 году, после Оранжевой революции, когда сработал принцип, записанный Кучмой “Украина – не россия” (...)

С того момента стало понятно, что с украинцами нужно работать жестче, и рф, в частности, путин, начали работать. Результатом этого стал большой 18-летний путь к моменту окончательного вторжения. Сначала в 2014 году – из-за событий на Донбассе – и в 2022-й – война. Поэтому, однозначно, работа проводилась очень давно”, - заметил он.

Дзивидзинский подчеркнул, что беларусь для путина – это удобный и удачный путь к глобальным целям, в том числе – войне в Украине.

“Убежден, что есть полный контроль над руководством беларуси со стороны рф, причем разными средствами, начиная от компроматов и заканчивая угрозами в правильной форме”, - подчеркнул он.

Напомним

О том, что война россии против Украины была спланирована заранее, а к планированию агрессии мог быть привлечен не только путин и военные, но и бизнес-сообщество рф, ранее заявлял советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его мнению, россия планировала до сих пор планировать как можно большее влияние на украинскую экономику. Среди тех, кто может быть заинтересован в этом, есть Дмитрий Мазепин, который за несколько дней до начала войны в Украине общался с президентом россии путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой находится Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака предприятия “Тольяттиазот”, принадлежащего Мазепину, к заводам американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

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