Російські та білоруські олігархи, наближені до кремля, прагнуть за рахунок контактів із режимом збільшити власні статки - політолог

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“Тут дискусія відбувається у площині того, чи хочуть російські олігархи повною мірою підтримувати політичний режим путіна і допомагати йому у фінансовому плані, чи роблять це просто задля збереження свого бізнесу і в майбутньому можливостей реалізації і накопичення статків. (...)

Передусім олігархи чи то російські, чи то білоруські, вони прагнуть за рахунок теплих контактів із політичним режимом зберегти та збільшити свої статки, а коли цей контакт із керівництвом рф стає токсичним – у них стає на меті збереження свого майна будь-яким чином, аж до того, що окремі російські олігархи сьогодні хочуть отримати українське громадянство”, - вважає Дзівідзінський.

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Одними з бізнесменів рф, яким могла бути вигідна війна в Україні, є Михайло Фрідман (“Альфа-Банк Україна”, міжнародний інвестиційний бізнес “LetterOne”), Андрій Мельниченко (мінерально-хімічна компанія “ЄвроХім”), Олег Дерипаска (власник холдингу “Базовий Елемент”, колишній власник ХТЗ) та Дмитро Мазепін ("Об'єднана хімічна компанія "Уралхім"). Останній, до речі, чи то за збігом обставин, чи заплановано - у лютому, перед війною, розпочав викуп акцій “Тольяттіазот” - одного із найбільших у світі виробників аміаку, який транспортується на експорт лише через Одесу.

Окрім того, виявилося, що саме Мазепін свого часу допомагав путіну приборкати лукашенка та планував напад на Україну через білорусь ще у 2020-2021 роках. Тоді під час протестів в білорусі Мазепін, який обурився на лукашенка через його відмову допомогти у злитті білоруської та російської компанії (“Білоруськалія” з “Уралкалієм”), вирішив допомогти путіну в “окупуванні білорусі” і планував створити нібито “опозиційний” комітет, паралельно, як заявляв Роман Протасевич, фінансуючи Nexta.

На думку політолога Дзівідзінського, росія дійсно давно планувала напасти на Україну.

“На моє особисте суб’єктивне бачення, після приходу у 2000 році до влади путіна – ідея така (нападу росії на Україну - ред.) у нього була, але працювати над нею він почав у 2004 році, після Помаранчевої революції, коли спрацював принцип, записаний Кучмою “Україна - не росія” (...)

З того моменту стало зрозуміло, що з українцями треба працювати жорсткіше, і рф, зокрема путін, почали працювати. Результатом цього став великий 18-річний шлях до моменту остаточного вторгнення. Спочатку в 2014 році - через події на Донбасі - і в 2022-у – війна. Тому, однозначно, робота проводилася дуже давно”, - зауважив він.

Дзівідзінський підкреслив, що білорусь для путіна - це зручний і вдалий шлях до глобальних цілей, у тому числі - війні в Україні.

“Переконаний, що є повний контроль над керівництвом білорусі з боку рф, при чому різними засобами, починаючи від компроматів і закінчуючи погрозами у правильній формі”, - наголосив він.

Нагадаємо

Про те, що війна росії проти України була спланована заздалегідь, а в плануванні агресії міг бути залучений не лише путін та військові, а й бізнес-спільнота росії, раніше заявляв радник Президента України з економічних питань Олег Устенко.

На його думку, росія планувала й досі планує мати якомога більший вплив на українську економіку. Серед тих, хто може бути зацікавленим в цьому, є Дмитро Мазепін, який за декілька днів до початку війни в Україні спілкувався з президентом рф путіним та обіцяв “здати” Одесу (на території якої розташований Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку підприємства “Тольяттіазот”, що належить Мазепіну, до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

Від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.