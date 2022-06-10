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Звідки насправді “на білорусь готували напад” і чому війна в Україні могла бути запланована вже давно

Звідки насправді “на білорусь готували напад” і чому війна в Україні могла бути запланована вже давно

Київ • УНН

 • 787947 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Майже кожного дня з території білорусі російські літаки завдають ракетних ударів по Україні. Тим часом підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують посилювати ділянку білорусько-українського кордону. На тлі постійної загрози з боку білорусі, редакція УНН вирішила розібратися у першопричинах допомоги лукашенко путіну у війні з Україною.

Взаємовідносини лукашенка та путіна

У квітні цього року відбувся прем’єрний показ документального фільму “лукашенко кинув путіна”, яке зняло опозиційне білоруське ЗМІ Nexta.

Журналісти розповіли про реальні взаємовідносини самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка та президента рф володимира путіна.

“Між ними були і газова війна, і нафтова, коли лукашенко фактично шантажував росію, перекриваючи газогін і кажучи, що він відключить поставки газу, що йшли через білорусь”, — розповів один з експертів журналістам Nexta.

Ба більше — лукашенко колись навіть називав путіна терористом. Загалом, характер спілкування двох політиків змінювався постійно: вони то були друзями, то запеклими ворогами. Однак залежність білорусі від росії зростала з кожним роком.

“На сьогодні ми маємо окуповану країну, ми маємо не реформовану економіку, і ми на 99, якщо не на 100%, залежимо від росії — фактичного окупанта нашої країни, людей і військ, які використовують нашу мирну територію для війни проти України”, — розповів журналістам Nexta Алесь Зарембюк, президент фонду “Білоруський дім у Варшаві”.

Попри це, у 2019 році лукашенко зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським і заявляв, що ніяких проблем у відносинах між двома країнами ніколи не буде.

“Ви ніколи взагалі не мали проблем з території білорусі і з білоруссю, ви ніколи не матимете їх. Ми завжди будемо найбільш добрими та надійними вашими прихильниками, партнерами”, — заявляв у 2019 лукашенко.

Та що ж сталося і чому через 3 роки білорусь фактично допомагає росії у війні з Україною?

Як протести в білорусі 2020-2021 рр пов’язані з війною в Україні

Два роки тому у білорусі розпочалися протести, які загострилися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Метою протестантів була відставка лукашенка та проведення повторних, чесних виборів президента країни. Однак підтримка російського президента володимира путіна на піку протестів допомогла диктатору втриматися.

Чи зміг би втриматися лукашенко у своєму кріслі без допомоги агресора? На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова — ні.

“лукашенко почав „вписуватися“ за путіна після закінчення невдалої для нього білоруської революції. З цього моменту росія здійснила підтримку білорусі, в тому числі — силову, і армія яка стала на бік лукашенка — вона значною мірою знаходиться під контролем кремля, тому лукашенко перестав бути суб’єктним.

Він залишився на посту, але його перебування на посту керівника білорусі повністю залежить від прихильності путіна. лукашенко дуже добре розуміє, що якщо він не буде з ним, то путін від нього позбавиться в обхід усім демократичних процедур. Він просто зникне. Розправа може бути будь-якою”, — розповів він журналістам УНН.

Отож фактично, за низка білоруських опозиціонерів (а точніше — “велике” спасіння лукашенка від них)і допомогли йому втриматися у кріслі диктатора, а путіну — отримати над ним владу. Однак хто?

У червні минулого року засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що протестантів в білорусі (2020-2021 рр. проти лукашенка) фінансував відомий російський олігарх Дмитро Мазепін, який належить до близького путіну кола російських бізнесменів. Сам Мазепин свою причетність безпосередньо до Nexta — заперечував.

Водночас під час протестів від імені російсько-білоруської ділової ради засуджував насильство силовиків лукашенка і навіть закликав опозицію створити комітет національного порятунку, який по факту мав би стати керованою опозицією білорусі.

Мазепін, білорусь, Україна

Наприкінці 2020 року колись публічна компанія “Уралкалій” після укладання певних угод перейшла під контроль корпорації “Уралхім”, мажоритарним власником якої був до останнього часу Дмитро Мазепін.

Окрім того, свого часу бізнесмен планував активну діяльність у напрямку “злиття” "“Білоруськалія” з “Уралкалієм”, підключивши до цього свої зв’язки в Сбєрбанку росії (в особі Германа Грефа, — голови Сбербанку рф), сподіваючись на сприятливі відносини з лукашенком, який мав би допомогти злиттю цих двох компаній (зі штаб-квартирою і центром фінансування в москві).

Однак все пішло не по плану. лукашенко ці умови не прийняв і процес перемовин зайшов у глухий кут. Після проведення президентських виборів у білорусі, які викликали сплеск народного обурення і акти застосування сили, Мазепін й вирішив зіграти на цьому і закликав опозицію створити той самий комітет національного порятунку.

Як наголошують іноземні експерти, Мазепін, який обурився на лукашенка через його відмову допомогти у злитті білоруської та російської компанії, вирішив допомогти путіну в “окупуванні білорусі” і планував створити нібито “опозиційний” комітет, паралельно, як заявляв Протасевич, фінансуючи Nexta.

Головною ж метою Мазепіна, попри його заяви щодо непричетності фінансування білоруських опозиціонерів, була допомога путіну у взятті “білорусі” на гачок, аби заручитися підтримкою цієї держави у війні з Україною, напад на яку путін готував вже давно.

Для Мазепіна ж “окупування” білорусі росією було, ймовірно, на руку, бо через війну в Україні, як виявилося, він планував отримати собі “припортовий завод”, обіцяючи президенту рф путіну швидку здачу Одеси.

Як пов’язаний Одеський припортовий завод з Мазепіним — відома річ. Саме через нього відбувається експорт російського аміаку, який виробляє підприємство Мазепіна “ТольяттіАзот”. Це — наразі єдина можливість експортувати продукцію ТольяттіАзоту з рф до Америки та інших країн. В середньому через аміакопровід "тольятті-Одеса“росія переганяє 2,5 мільйона тонн аміаку.

З цього транзиту Україна щороку отримує в середньому 1,6 мільярда гривень. Але це — лише малий відсоток того, що від транзиту аміаку територією України отримує росія.

Від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Попри це тодішній мажоритарний власник російського підприємства “Уралхім” Дмитро Мазепін (На той час він був ще керуючим “Тольяттіазот”, після війни — володіє 80,51% акціями підприємства) заявляв, що транзит аміаку через Україну постійно супроводжується великою кількістю ризиків через конфлікти росії з Україною і він хоче знизити залежність від постачання аміаку через нашу державу. Однак інших реально працюючих шляхів перегону аміаку з Тольятті до інших країн наразі — не існує.

Нагадаємо

Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, що війна в Україні, яку розпочала російська федерація, була вигідна низці бізнес-спільнот рф. Одними з бізнесменів рф, яким могла бути вигідна війна в Україні є Андрій Мельниченко (мінерально-хімічна компанія “ЄвроХім”), Олег Дерипаска (власник холдингу “Базовий Елемент”, колишній власник ХТЗ) та Дмитро Мазепін (“Об’єднана хімічна компанія “Уралхім”).

Саме тому, на думку Устенко — можливий заколот російських бізнесменів проти путіна — неможливий.

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