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Мазепін та путін: як російський підсанкційний олігарх допомагав агресору приборкати лукашенка та планував напад на Україну

Мазепін та путін: як російський підсанкційний олігарх допомагав агресору приборкати лукашенка та планував напад на Україну

Київ • УНН

 • 388146 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Російський підсанкційний олігарх Дмитро Мазепін у 2020-2021 році під час протестів в білорусі щодо відставки лукашенка, закликав опозицію створити комітет національного порятунку, передає УНН.

Ба більше - за словами засновника опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, Мазепін, що належить до близького путіну кола, чомусь фінансував протести. Попри те, що російський олігарх з цією інформацією не погодився - офіційного спростування й досі не має.

Деталі

Наприкінці 2020 року колись публічна компанія “Уралкалій” після укладання певних угод перейшла під контроль корпорації “Уралхім”, мажоритарним власником якої був до останнього часу Дмитро Мазепін (після того, як на нього наклали санкції - Мазепін віддав частини компанії своїм поплічникам).

Свого часу бізнесмен планував активну діяльність у напрямку “злиття” “Білоруськалія” з “Уралкалієм”, підключивши до цього свої зв’язки в Сбєрбанку росії (в особі Германа Грефа, — голови Сбербанку рф), сподіваючись на сприятливі відносини з лукашенком, який мав би допомогти злиттю цих двох компаній (зі штаб-квартирою і центром фінансування в москві).

Однак все пішло не по плану. лукашенко ці умови не прийняв і процес перемовин зайшов у глухий кут. Після проведення президентських виборів у білорусі, які викликали сплеск народного обурення і акти застосування сили, Мазепін вирішив зіграти на цьому і закликав опозицію створити той самий комітет національного порятунку.

Як наголошують іноземні експерти, Мазепін, який обурився на лукашенка через його відмову допомогти у злитті білоруської та російської компанії, вирішив допомогти путіну в “окупуванні білорусі” і планував створити нібито “опозиційний” комітет, паралельно, як заявляв Протасевич, фінансуючи Nexta.

Головною ж метою Мазепіна, попри його заяви щодо непричетності фінансування білоруських опозиціонерів, була допомога путіну у взятті білорусі "на гачок", аби заручитися підтримкою цієї держави у війні з Україною, напад на яку путін готував вже давно.

Для Мазепіна ж “окупування” білорусі росією було, ймовірно, на руку, бо через війну в Україні, як виявилося, він планував отримати собі “припортовий завод”, обіцяючи президенту рф путіну швидку здачу Одеси.

Нагадаємо

На думку економічного експерта Олексія Куща, Одеса - одне з найважливіших для росії міст, як з ідеологічної точки зору, так і з економічної.

За його словами, для росіян важливо взяти під контроль Одеський припортовий завод, через те, що для російського підприємства Тольяттіазот (яке нещодавно майже повністю перейшло під контроль Мазепіна) - Одеський припортовий завод - це єдина можливість транспортувати аміак, який воно виробляє.

Від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів. Попри це Мазепін неодноразово заявляв, що транзит аміаку через Україну постійно супроводжується великою кількістю ризиків через конфлікти росії з Україною.

Водночас відмовитися від нього він не міг, бо інших шляхів транспортування аміаку у російського підприємства – немає.

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