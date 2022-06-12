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Мазепин и путин: как российский подсанкционный олигарх помогал агрессору обуздать лукашенко и планировал нападение на Украину

Мазепин и путин: как российский подсанкционный олигарх помогал агрессору обуздать лукашенко и планировал нападение на Украину

Киев • УНН

 • 388142 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российский подсанкционный олигарх Дмитрий Мазепин в 2020-2021 году во время протестов в беларуси по отставке лукашенко, призвал оппозицию создать комитет национального спасения, передает УНН.

Более того - по словам основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, Мазепин, принадлежащий к близкому кругу путина, почему-то финансировал протесты. Несмотря на то, что российский олигарх с этой информацией не согласился - официального опровержения до сих пор нет.

Детали

В конце 2020 года когда-то публичная компания “Уралкалий” после заключения определенных соглашений перешла под контроль корпорации “Уралхим”, мажоритарным владельцем которой был до последнего времени Дмитрий Мазепин (после того, как на него наложили санкции – Мазепин отдал части компании своим приспешникам).

В свое время бизнесмен планировал активную деятельность в направлении “слияния” "Беларуськалий” с “Уралкалием”, подключив к этому свои связи в Сбербанке россии (в лице Германа Грефа, — главы Сбербанка рф), надеясь на благоприятные отношения с лукашенко, который должен помочь слиянию этих двух компаний (со штаб-квартирой и центром финансирования в москве).

Однако все пошло не по плану. лукашенко эти условия не принял и процесс переговоров вошел в тупик. После проведения президентских выборов в беларуси, вызвавших всплеск народного возмущения и акты применения силы, Мазепин решил сыграть на этом и призвал оппозицию создать тот же комитет национального спасения.

Как отмечают иностранные эксперты, Мазепин, возмутившийся на лукашенко из-за его отказа помочь в слиянии белорусской и российской компании, решил помочь путину в “оккупировании беларуси” и планировал создать якобы “оппозиционный” комитет, параллельно, как заявлял Протасевич, финансируя Nexta.

Главной же целью Мазепина, несмотря на его заявление о непричастности финансирования белорусских оппозиционеров, была помощь путина во взятии беларуси "на крючок", чтобы заручиться поддержкой этого государства в войне с Украиной, нападение на которую путин готовил уже давно.

Для Мазепина же “оккупирование” беларуси россией было, вероятно, на руку, ибо из-за войны в Украине, как оказалось, он планировал получить себе “припортовый завод”, обещая президенту рф путину скорую сдачу Одессы.

Напомним

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, Одесса – один из важнейших для россии городов, как с идеологической точки зрения, так и с экономической.

По его словам, для россиян важно взять под контроль Одесский припортовый завод, потому что для российского предприятия Тольяттиазот (недавно почти полностью перешедшее под контроль Мазепина) - Одесский припортовый завод – это единственная возможность транспортировать аммиак, который оно производит.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. Несмотря на это, Мазепин неоднократно заявлял, что транзит аммиака через Украину постоянно сопровождается большим количеством рисков из-за конфликтов россии с Украиной.

Одновременно отказаться от него он не мог, потому что других путей транспортировки аммиака у российского предприятия – нет.

Украинские Национальные Новости

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