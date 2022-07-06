В Финляндии арестовали почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским олигархам

ukru
13:44 • 13680 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 15655 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 30582 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 47978 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54685 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 90397 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116076 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125309 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112796 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141821 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 40927 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 92731 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 27030 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 23341 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 25239 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 90408 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 92750 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241664 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271461 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208291 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20441 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116077 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103861 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121593 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123993 просмотра
Актуальное
В Финляндии арестовали почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским олигархам

В Финляндии арестовали почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским олигархам

Киев • УНН

 • 176110 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Финляндия конфисковала почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям. А все - из-за санкционной политики ЕС, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В издании отмечают - всего в Финляндии заморозили активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные компании, на сумму не менее 82 миллионов евро, чтобы выполнить санкции ЕС.

В то время, как Финляндия решила остановить железнодорожное сообщение с россией, в стране находились около 5000 российских железнодорожных вагонов, которые они хотели вернуть обратно в рф: однако судебные приставы приказали наложить арест на некоторые из них.

Сейчас же в Финляндии находится около 800 единиц вагонов, и компания хочет как можно скорее вернуть их в россию.

Изъятые вагоны принадлежат компаниям, либо непосредственно пострадавшим от санкций ЕС, либо акционеры которых отказались от контроля, поскольку они попали под санкции после того, как россия ввела свои войска в Украину.

Ряд вагонов принадлежит компании “Уралхим-Транс”, бывший владелец которой Дмитрий Мазепин уступил контроль “Уралхиму”, после того, как попал под санкции ЕС. Мазепин продал 52% "Уралхима" и в собственности бизнесмена осталось всего 48% компании.

Новым CEO компании назначили соратника Дмитрия Коняева, ранее занимавшего должность главы совета директоров концерна "Уралхима". Совет возглавил директор по правовым вопросам "Уралхима" (тоже соратник Мазепина) – Дмитрий Татьянин. Оба они не попали под санкции Евросоюза.

Добавим

Кроме концерна Дмитрий Мазепин может неформально управлять и предприятием "Томет" путем контролируемого банкротства. Несмотря на то, что олигарх неоднократно заявлял о своей незаинтересованности в банкротстве "Томета" и вынужденном участии в процедуре банкротства, именно "Уралхим" в конце концов настоял как на самом банкротстве, так и на включении в реестр требований кредиторов этой компании. Согласно документам, российский "Томет" принадлежит зарегистрированной в Гонконге Triumph Development Ltd. Однако по сообщениям иностранных СМИ, опосредованное влияние на компанию оказывают именно структуры, связанные с российским олигархом.

И хотя в марте железные дороги Финляндии (VR Group) сообщили о прекращении приема грузов "Уралхима", "Уралкалия", "ЕвроХима", "ТольяттиАзота" и "Томета" (изготовляет метанол на площадке "ТольяттиАзота"), последнее продолжает отгрузку метанола через Октябрьскую железную дорогу в Финляндию с перевалкой в ​​порту Котки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы