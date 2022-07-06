В Финляндии арестовали почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским олигархам

Детали

В издании отмечают - всего в Финляндии заморозили активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные компании, на сумму не менее 82 миллионов евро, чтобы выполнить санкции ЕС.

В то время, как Финляндия решила остановить железнодорожное сообщение с россией, в стране находились около 5000 российских железнодорожных вагонов, которые они хотели вернуть обратно в рф: однако судебные приставы приказали наложить арест на некоторые из них.

Сейчас же в Финляндии находится около 800 единиц вагонов, и компания хочет как можно скорее вернуть их в россию.

Изъятые вагоны принадлежат компаниям, либо непосредственно пострадавшим от санкций ЕС, либо акционеры которых отказались от контроля, поскольку они попали под санкции после того, как россия ввела свои войска в Украину.

Ряд вагонов принадлежит компании “Уралхим-Транс”, бывший владелец которой Дмитрий Мазепин уступил контроль “Уралхиму”, после того, как попал под санкции ЕС. Мазепин продал 52% "Уралхима" и в собственности бизнесмена осталось всего 48% компании.

Новым CEO компании назначили соратника Дмитрия Коняева, ранее занимавшего должность главы совета директоров концерна "Уралхима". Совет возглавил директор по правовым вопросам "Уралхима" (тоже соратник Мазепина) – Дмитрий Татьянин. Оба они не попали под санкции Евросоюза.

Добавим

Кроме концерна Дмитрий Мазепин может неформально управлять и предприятием "Томет" путем контролируемого банкротства. Несмотря на то, что олигарх неоднократно заявлял о своей незаинтересованности в банкротстве "Томета" и вынужденном участии в процедуре банкротства, именно "Уралхим" в конце концов настоял как на самом банкротстве, так и на включении в реестр требований кредиторов этой компании. Согласно документам, российский "Томет" принадлежит зарегистрированной в Гонконге Triumph Development Ltd. Однако по сообщениям иностранных СМИ, опосредованное влияние на компанию оказывают именно структуры, связанные с российским олигархом.

И хотя в марте железные дороги Финляндии (VR Group) сообщили о прекращении приема грузов "Уралхима", "Уралкалия", "ЕвроХима", "ТольяттиАзота" и "Томета" (изготовляет метанол на площадке "ТольяттиАзота"), последнее продолжает отгрузку метанола через Октябрьскую железную дорогу в Финляндию с перевалкой в ​​порту Котки.