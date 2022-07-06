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У Фінляндії заарештували майже тисячу вантажних вагонів, які належать російським олігархам

У Фінляндії заарештували майже тисячу вантажних вагонів, які належать російським олігархам

Київ • УНН

 • 176113 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Фінляндія конфіскувала майже тисячу вантажних вагонів, які належать російським компаніям. А все - через санкційну політику ЄС, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У виданні наголошують - загалом у Фінляндії заморозили активи кількох десятків російських та білоруських фізичних і юридичних осіб, включно з транспортними компаніями, на суму щонайменше 82 мільйони євро, щоб виконати санкції ЄС.

Водночас коли Фінляндія вирішила зупинити залізничне сполучення з росією, у країні знаходилися близько 5000 російських залізничних вагонів, які ті хотіли повернути назад до рф: однак судові пристави наказали накласти арешт на деякі з них.

Наразі ж у Фінляндії знаходиться близько 800 одиниць вагонів, і компанія хоче якомога швидше повернути їх до росії.

Вилучені вагони належать компаніям, які або безпосередньо постраждали від санкцій ЄС, або акціонери яких відмовилися від контролю, оскільки вони потрапили під санкції після того, як росія ввела свої війська в Україну.

Низка вагонів належить компанії “Уралхім-Транс”, колишній власник якої Дмитро Мазепін поступився контролем “Уралхіму”, після того, як потрапив під санкції ЄС. Мазепін продав 52% "Уралхіму" і у власності бізнесмена залишилося лише 48% компанії.

Новим CEO компанії призначили соратника Дмитра Коняєва, який раніше обіймав посаду голови ради директорів концерну "Уралхіму". Раду очолив директор із правових питань "Уралхіму" (теж соратник Мазепіна) - Дмитро Татьянін. Обидва вони не потрапили під санкції Євросоюзу.

Додамо

Окрім концерну, Дмитро Мазепін може неформально керувати й підприємством "Томет" шляхом контрольованого банкрутства. Попри те, що олігарх неодноразово заявляв про свою незацікавленість у банкрутстві "Томета" та вимушену участь у процедурі його банкрутства, саме "Уралхім" зрештою наполіг як на самому банкрутстві, так і на включенні до реєстру вимог кредиторів цієї компанії. Згідно з документами, російський "Томет" належить зареєстрованій у Гонконзі Triumph Development Ltd. Однак за повідомленнями іноземних ЗМІ, опосередкований вплив на компанію мають саме структури, пов'язані з російським олігархом.

І хоча у березні залізниці Фінляндії (VR Group) повідомили про припинення прийому вантажів "Уралхіма", "Уралкалія", "ЄвроХіма", "ТольяттіАзота" та "Томета" (виготовляє метанол на майданчику "ТольяттіАзота"), останнє й досі продовжує відвантаження метанолу через Жовтневу залізницю до Фінляндії з перевалкою в порту Котки.

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