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Росія знову нарощує кількість військ біля кордону з Україною - Washington post

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Це викликало занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі, які відстежують те, що вони вважають нерегулярними переміщеннями техніки та персоналу на західному фланзі Росії, пише Washington post, передає УНН.

Росія знову нарощує кількість військ біля кордону з Україною - Washington post

Відновлення нарощування військ на кордоні

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права обговорювати це питання публічно, заявили, що пересування військ знову викликало занепокоєння, розпочате у квітні, коли найбільше за останні роки нарощування військ Росією поблизу українського кордону викликало міжнародний резонанс.

Відновлення перекидання російських військ у цей район відбувається на тлі посилення позиції риторики Кремля щодо України: російські чиновники, починаючи з президента Володимира Путіна, останніми місяцями роблять заяви, в яких “нападають” на західні зв’язки Києва і навіть ставлять під сумнів суверенітет України. Путін попередив, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО на території України є “червоною межею” для Москви.

Контекст

26 жовтня військові України підтвердили, що використали безпілотник турецького провадження проти позиції бойовиків на Донбасі, що стало першим випадком застосування Києвом цієї технології у бойових діях, і викликало обурення Москви.

Відносини між Москвою та НАТО особливо напружені. Росія призупинила роботу своєї місії при НАТО в Брюсселі 18 жовтня після того, як альянс вислав вісім членів російської місії за звинуваченням у шпигунстві.

Мета російських військ — незрозуміла

Видання зазначає, що наразі неясно, що саме роблять російські війська, які зібралися біля українського кордону.

Останніми днями у соціальних мережах з’явилися відеоролики, на яких видно, як російські військові потяги та автоколони перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

“Суть у наступному: Це не навчання. Це не схоже на навчання. Щось відбувається. Що саме?” — сказав директор програми з вивчення Росії Майкл Кофман з некомерційної аналітичної групи CNA, що базується у Вірджинії.

Офіційні особи в США та Європі почали помічати ці рухи особливо в останні тижні, після того, як у середині вересня Росія завершила масштабні спільні військові навчання з Білоруссю під назвою “Захід 2021” на своєму західному фланзі.

За словами Кофмана, супутникові знімки показують, що сили 41 загальновійськової армії Росії, яка зазвичай базується в місті Новосибірськ, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з’єдналися з іншими російськими силами поблизу українського кордону. Кофман також сказав, що на знімках видно, що 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та матеріальні кошти у бік України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своїй заяві повідомив, що після завершення навчань “Захід 2021” Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на навчальних майданчиках уздовж українського кордону.

За оцінкою Данілова, чисельність російських військ, розгорнутих навколо українського кордону, становить від 80 тис. до 90 тис. осіб, не враховуючи десятки тисяч, розміщених в окупованому Криму.

Кофман вважає, що цього разу ситуація може заслуговувати на особливу увагу, оскільки Росія, схоже, знизила поріг того, що може спонукати Кремль до агресивних дій в Україні.

“Я думаю, що потрібно зробити крок назад і подивитися на минулий рік загалом, і якщо ви це зробите, то зрозумієте, що тон та меседжі Росії щодо України різко змінилися”, — сказав він.

У своїх заявах протягом року Путін та інші високопосадовці говорили, що розширення діяльності НАТО в Україні є “червоною межею” для Москви, тоді як раніше вони називали членство України в НАТО кроком, з яким вони не можуть змиритися, сказав Кофман.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Інституті нацпам’яті пояснили, чому Путін говорить про “один народ” з українцями

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