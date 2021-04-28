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Ситуація на кордоні з РФ: прикордонники несуть службу в посиленому режимі, готові до будь-яких ситуацій

Київ • УНН

 • 24856 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українські прикордонники на українсько-російській ділянці кордону продовжують перебувати на посиленому варіанті несення служби та готові до будь-яких ситуацій на цьому напрямку. Про це у коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

Цитата:

“Підрозділи Державної прикордонної служби продовжують перебувати на посиленому варіанті несення служби. Ми ретельно відстежуємо всю ситуацію, яка відбувається на кордоні, і в прикордонні як України, так і суміжної країни”, — сказав Демченко.

Деталі

Зі слів помічника голови ДПСУ, як і раніше, на сьогодні безпосередньо поряд з кордоном прикордонники не фіксують переміщення техніки чи живої сили збройних сил РФ.

“Ми готові до будь-яких ситуацій на цьому напрямку. Ми також розвиваємо нашу військову складову, оскільки Державна прикордонна служба — це правоохоронний орган спеціального призначення. Наша військова складова — це підрозділи швидкого реагування, які мають необхідну техніку, і озброєння, і навченість ведення бойових дій, щоб за необхідності у разі загострення ситуації вони могли у найкоротші терміни посилити ділянки державного кордону або вийти на підмогу прикордонним нарядам, які несуть службу на кордоні”, — підкреслив співрозмовник УНН.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

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