До навчань"Захід-2021" залучили близько 2,5 тисячі російських військових – Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Білорусі до навчаннь “Захід-2021” залучили близько 2,5 тисячі російських військових. Про це в ефірі “Свобода слова з Савіком Шустером” заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
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Зокрема, Наєв відзначив, що ця чисельність не критична. Найближчий полігон, де знаходяться війська РФ, розташований за 14 кілометри від кордону з Україною.
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“Безпосередньо на території Білорусі на чотирьох полігонах є накопичення військ Російської Федерації. Воно не критично. Загальна чисельність 2,5 тисячі військовослужбовців. Є невелика кількість бронетехніки, невелика кількість авіації”, — заявив Наєв.
Доповнення
Військові навчання “Захід-2021”, які проходять на західних флангах Росії і Білорусі, триватимуть до наступного четверга.
За повідомленнями білоруських державних ЗМІ, Путін і Лукашенко повинні особисто перевіряти навчання, хоча невідомо, коли це станеться.
Міноборони Росії заявило, що активна фаза навчань проходитиме на дев’яти об’єктах у Росії і п’яти об’єктах в Білорусі. У навчаннях беруть участь 200 тисяч осіб військових, 80 літаків і вертольотів, 290 танків і 15 кораблів.
Також братимуть участь військовослужбовці з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану та Монголії.
У Міноборони опублікували відеокадри відкриття активної фази військових навчань.