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До навчань"Захід-2021" залучили близько 2,5 тисячі російських військових – Наєв

До навчань"Захід-2021" залучили близько 2,5 тисячі російських військових – Наєв

Київ • УНН

 • 27334 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Білорусі до навчаннь “Захід-2021” залучили близько 2,5 тисячі російських військових. Про це в ефірі “Свобода слова з Савіком Шустером” заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зокрема, Наєв відзначив, що ця чисельність не критична. Найближчий полігон, де знаходяться війська РФ, розташований за 14 кілометри від кордону з Україною.

Цитата

“Безпосередньо на території Білорусі на чотирьох полігонах є накопичення військ Російської Федерації. Воно не критично. Загальна чисельність 2,5 тисячі військовослужбовців. Є невелика кількість бронетехніки, невелика кількість авіації”, — заявив Наєв.

Доповнення

Військові навчання “Захід-2021”, які проходять на західних флангах Росії і Білорусі, триватимуть до наступного четверга.

За повідомленнями білоруських державних ЗМІ, Путін і Лукашенко повинні особисто перевіряти навчання, хоча невідомо, коли це станеться.

Міноборони Росії заявило, що активна фаза навчань проходитиме на дев’яти об’єктах у Росії і п’яти об’єктах в Білорусі. У навчаннях беруть участь 200 тисяч осіб військових, 80 літаків і вертольотів, 290 танків і 15 кораблів.

Також братимуть участь військовослужбовці з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану та Монголії.

У Міноборони опублікували відеокадри відкриття активної фази військових навчань.

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