Росія і Білорусь почали активну фазу масштабних військових навчань "Захід 2021"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Росія і її союзник Білорусь в п'ятницю почали активну фазу масштабних військових навчань, які стривожили країни НАТО і Україну, за участю 200 тисяч військових. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони Росії.
Деталі
Військові навчання "Захід-2021", які проходять на західних флангах Росії і Білорусі, триватимуть до наступного четверга.
За повідомленнями білоруських державних ЗМІ, Путін і Лукашенко повинні особисто перевіряти навчання, хоча невідомо, коли це станеться.
Міноборони Росії заявило, що активна фаза навчань проходитиме на дев'яти об'єктах у Росії і п'яти об'єктах в Білорусі. У навчаннях беруть участь 200 тисяч осіб військових, 80 літаків і вертольотів, 290 танків і 15 кораблів.
Також братимуть участь військовослужбовці з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану та Монголії.
У Міноборони опублікували відеокадри відкриття активної фази військових навчань.
Доповнення
На переговорах зі своїм білоруським колегою в четвер президент Володимир Путін заперечував, що навчання були спрямовані проти будь-якої іноземної держави, але сказав, що вони були абсолютно логічними, враховуючи посилення активності НАТО поблизу кордонів Росії і її союзників.
Західний альянс НАТО, офіційні особи якого заявляли, що в минулому Росія регулярно занижувала масштаби навчань, закликав Росію до "прозорості".
Росія розглядає Білорусь як стратегічно важливий буфер на своєму заході і допомогла самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку утримати владу за допомогою кредитів і політичної підтримки, коли він придушував масштабні протести в минулому році і заарештовував або виганяв з країни представників опозиції.