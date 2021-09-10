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Росія і Білорусь почали активну фазу масштабних військових навчань "Захід 2021"

Росія і Білорусь почали активну фазу масштабних військових навчань "Захід 2021"

Київ • УНН

 • 20483 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Росія і її союзник Білорусь в п'ятницю почали активну фазу масштабних військових навчань, які стривожили країни НАТО і Україну, за участю 200 тисяч військових. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони Росії.

Деталі

Військові навчання "Захід-2021", які проходять на західних флангах Росії і Білорусі, триватимуть до наступного четверга.

За повідомленнями білоруських державних ЗМІ, Путін і Лукашенко повинні особисто перевіряти навчання, хоча невідомо, коли це станеться.

Міноборони Росії заявило, що активна фаза навчань проходитиме на дев'яти об'єктах у Росії і п'яти об'єктах в Білорусі. У навчаннях беруть участь 200 тисяч осіб військових, 80 літаків і вертольотів, 290 танків і 15 кораблів.

Також братимуть участь військовослужбовці з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану та Монголії.

У Міноборони опублікували відеокадри відкриття активної фази військових навчань.

Доповнення

На переговорах зі своїм білоруським колегою в четвер президент Володимир Путін заперечував, що навчання були спрямовані проти будь-якої іноземної держави, але сказав, що вони були абсолютно логічними, враховуючи посилення активності НАТО поблизу кордонів Росії і її союзників.

Західний альянс НАТО, офіційні особи якого заявляли, що в минулому Росія регулярно занижувала масштаби навчань, закликав Росію до "прозорості".

Росія розглядає Білорусь як стратегічно важливий буфер на своєму заході і допомогла самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку утримати владу за допомогою кредитів і політичної підтримки, коли він придушував масштабні протести в минулому році і заарештовував або виганяв з країни представників опозиції.

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