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Одну з лідерок білоруської опозиції Колеснікову засудили на 11 років колонії

Одну з лідерок білоруської опозиції Колеснікову засудили на 11 років колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Одна з лідерок білоруської опозиції Марія Колеснікова засуджена до 11 років позбавлення волі. Максим Знак, що проходив з Колесніковою по одній справі про спробу захоплення влади, засуджений до 10 років колонії, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема Zerkalo.

Деталі

Їх визнали винними в змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом (ч.1 ст. 357 КК), закликах до дій, що загрожують національній безпеці Білорусі (ч.3 ст. 361 КК), і створенні екстремістського формування і керівництві їм (ч. 1 ст. 361-1 КК), повідомляє підконтрольне мінській владі агентство БелТА.

Справу розглядав Мінський обласний суд. Слухання проходили в закритому режимі. Подробиці звинувачень не розголошувалися. Публічно була оголошена тільки резолютивна частина вироку.

31 серпня у Мінському обласному суді завершилися дебати сторін, Марія і Максим виступили з останнім словом. Їхні адвокати коротко розповіли, про що йшла мова.

За словами захисника Євгена Пильченко, протягом усього засідання підзахисні виглядали добре, завжди брали активну участь в процесі дослідження доказів, давали “дуже аргументовано” свідчення по пропонованим доказам.

“В останніх словах кожен по-своєму висловив свою позицію по відношенню до цього звинувачення. Максим (Знак) нарівні з адвокатами брав участь в процесі, будучи юристом, звинувачення він спростовував ще з правової точки зору. А настрій у них завжди був гарний, бадьорий. Я думаю, вони своїх захисників більше заряджали своїм настроєм, ніж ми могли їм дати”, — зазначив Пильченко.

Надія Знак помітила, що Марія Колеснікова і Максим Знак на суді продемонстрували свою “громадянську позицію, високі моральні якості, любов до батьківщини, повагу до закону”.

Адвокат Володимир Пильченко додав, що останнє слово Максима Знака зайняло близько трьох годин, суд його не перебивав. Виступ з останнім словом Марії Колеснікової був більш емоційним, її декілька разів в процесі перебивали, так як суд визнав, що “її пояснення не відносилися до обставин справи”.

“Тим не менше Марія висловила все, що хотіла сказати”, — уточнив адвокат.

Контекст

Марія Колеснікова була взята під варту 8 вересня минулого року. За день до цього невідомі викрали її в центрі Мінська і намагалися вивезти з країни, проте на білорусько-українському кордоні вона порвала свій паспорт.

9 вересня 2020 року затримали Максима Знака.

Білоруські правозахисники визнали їх політв’язнями.

Суд на Марією Колесніковою і Максимом Знаком розпочався 4 серпня в Мінському обласному суді. Він проходив в закритому режимі, адвокати знаходяться під підпискою про нерозголошення матеріалів справи, вони не можуть навіть повідомити, який термін запросила сторона звинувачення для їх підзахисних.

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