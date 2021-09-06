Одну из лидеров белорусской оппозиции Колесникову осудили на 11 лет колонии

Детали

Их признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст. 357 УК), призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси (ч.3 ст. 361 УК), и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч.1 ст. 361-1 УК), сообщает подконтрольное минским властям агентство БелТА.

Дело рассматривал Минский областной суд. Слушания проходили в закрытом режиме. Подробности обвинений не разглашались. Публично была оглашена только резолютивная часть приговора.

31 августа в Минском областном суде завершились прения сторон, Мария и Максим выступили с последним словом. Их адвокаты коротко рассказали, о чем шла речь.

По словам защитника Евгения Пыльченко, на протяжении всего заседания подзащитные выглядели хорошо, всегда активно участвовали в процессе исследования доказательств, давали “очень аргументированно” показания по предъявляемым доказательствам.

“В последних словах каждый по-своему выразил свою позицию по отношению к этому обвинению. Максим (Знак) наравне с адвокатами участвовал в процессе, будучи юристом, обвинение он опровергал еще с правовой точки зрения. А настроение у них всегда было хорошее, бодрое. Я думаю, они своих защитников больше заряжали своим настроением, чем мы могли им дать”, — отметил Пыльченко.

Надежда Знак заметила, что Мария Колесникова и Максим Знак на суде продемонстрировали свою “гражданскую позицию, высочайшие моральные качества, любовь к родине, уважение к закону”.

Адвокат Владимир Пыльченко добавил, что последнее слово Максима Знака заняло около трех часов, суд его не перебивал. Выступление с последним словом Марии Колесниковой было более эмоциональным, ее несколько раз в процессе перебивали, так как суд счел, что “ее пояснения не относились к обстоятельствам дела”.

“Тем не менее Мария высказала все, что хотела сказать”, — уточнил адвокат.

Контекст

Мария Колесникова была взята под стражу 8 сентября прошлого года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт.

9 сентября 2020 года задержали Максима Знака.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Суд на Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался 4 августа в Минском областном суде. Он проходил в закрытом режиме, адвокаты находятся под подпиской о неразглашении материалов дела, они не могут даже сообщить, какой срок запросила сторона обвинения для их подзащитных.