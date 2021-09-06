Одну из лидеров белорусской оппозиции Колесникову осудили на 11 лет колонии

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121072 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 135933 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116052 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114111 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 144754 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122800 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 163835 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143367 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179714 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173023 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

2 марта, 18:29 • 30172 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 101594 просмотра
«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

2 марта, 18:43 • 40777 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 68779 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 59699 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 135930 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 144754 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 308116 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 274870 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 259590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 121067 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 123081 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 163834 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 120424 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 119956 просмотра
Актуальное
Одну из лидеров белорусской оппозиции Колесникову осудили на 11 лет колонии

Одну из лидеров белорусской оппозиции Колесникову осудили на 11 лет колонии

Киев  •  УНН

 • 17375 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы. Максим Знак, проходивший с Колесниковой по одному делу о попытке захвата власти, приговорен к 10 годам колонии, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности Zerkalo.

Детали

Их признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст. 357 УК), призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси (ч.3 ст. 361 УК), и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч.1 ст. 361-1 УК), сообщает подконтрольное минским властям агентство БелТА.

Дело рассматривал Минский областной суд. Слушания проходили в закрытом режиме. Подробности обвинений не разглашались. Публично была оглашена только резолютивная часть приговора.

31 августа в Минском областном суде завершились прения сторон, Мария и Максим выступили с последним словом. Их адвокаты коротко рассказали, о чем шла речь.

По словам защитника Евгения Пыльченко, на протяжении всего заседания подзащитные выглядели хорошо, всегда активно участвовали в процессе исследования доказательств, давали “очень аргументированно” показания по предъявляемым доказательствам.

“В последних словах каждый по-своему выразил свою позицию по отношению к этому обвинению. Максим (Знак) наравне с адвокатами участвовал в процессе, будучи юристом, обвинение он опровергал еще с правовой точки зрения. А настроение у них всегда было хорошее, бодрое. Я думаю, они своих защитников больше заряжали своим настроением, чем мы могли им дать”, — отметил Пыльченко.

Надежда Знак заметила, что Мария Колесникова и Максим Знак на суде продемонстрировали свою “гражданскую позицию, высочайшие моральные качества, любовь к родине, уважение к закону”.

Адвокат Владимир Пыльченко добавил, что последнее слово Максима Знака заняло около трех часов, суд его не перебивал. Выступление с последним словом Марии Колесниковой было более эмоциональным, ее несколько раз в процессе перебивали, так как суд счел, что “ее пояснения не относились к обстоятельствам дела”.

“Тем не менее Мария высказала все, что хотела сказать”, — уточнил адвокат.

Контекст

Мария Колесникова была взята под стражу 8 сентября прошлого года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт.

9 сентября 2020 года задержали Максима Знака.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Суд на Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался 4 августа в Минском областном суде. Он проходил в закрытом режиме, адвокаты находятся под подпиской о неразглашении материалов дела, они не могут даже сообщить, какой срок запросила сторона обвинения для их подзащитных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы