Генсек НАТО закликав Росію надати дані про військові навчання "Захід-2021"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію надати дані про військові навчання "Захід-2021" у зв'язку зі зростаючою тривогою Польщі, країн Балтії та України з приводу намірів Москви. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Росія повинна вести себе передбачувано і прозоро", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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Основний етап навчань "Захід-2021" розпочнеться 10 вересня.
За словами представників НАТО, маневри під час військових навчань, які пройдуть вслід за нарощуванням російської військової потужності на кордонах України в цьому році, підвищують ризик агресії.
"Що ми бачили раніше, так це те, що кількість військ, що беруть участь в навчаннях, значно перевищує оголошену", - сказав Столтенберг, закликавши Москву виконати свої зобов'язання за Віденським документом, міжнародною угодою, що регулює військові навчання в Європі.
Додамо
Росія, яка об'єднає свої сили з білоруськими військами, заявляє, що в межах її прав проводити навчання на її території.
Західні експерти вважають, що широкомасштабні операції з використанням безпілотників, ракет і нової зброї дозволяють Росії відпрацьовувати будь-яку тотальну війну з США чи Європі.
Напруженість також зросла і на кордоні Білорусі та НАТО після того, як Мінськ почав підштовхувати мігрантів в Литву, щоб чинити тиск на Європейський Союз, заявляють західні офіційні особи, у відповідь на санкції ЄС щодо уряду Білорусі.
"Білорусь перетворює міграцію в зброю, - сказав Столтенберг. - Ми вирішили направити групу експертів до Литви на наступному тижні, щоб допомогти Литві протистояти гібридним діям режиму (президента Олександра Лукашенка)".
Водночас, Білорусь заперечує будь-які правопорушення зі свого боку.