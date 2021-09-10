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Россия и Беларусь начали активную фазу масштабных военных учений "Запад 2021"

Россия и Беларусь начали активную фазу масштабных военных учений "Запад 2021"

Киев  •  УНН

 • 20471 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Россия и ее союзник Беларусь в пятницу начали активную фазу масштабных военных, которые встревожили страны НАТО и Украину, учений с участием 200 тысяч военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны России.

Детали

Военные учения "Запад-2021", которые проходят на западных флангах России и Беларуси, продлятся до следующего четверга.

По сообщениям белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко должны лично проверять учения, хотя неизвестно, когда это произойдет.

Минобороны России заявило, что активная фаза учений будет проходить на девяти объектах в России и пяти объектах в Беларуси. В учениях принимают участие 200 тысяч человек военных, 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и 15 кораблей.

Также будут участвовать военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

В Минобороны опубликовали видеокадры открытия активной фазы военных учений.

Дополнение

На переговорах со своим белорусским коллегой в четверг президент Владимир Путин отрицал, что обучение были направлены против любого иностранного государства, но сказал, что они были абсолютно логичными, учитывая усиление активности НАТО вблизи границ России и ее союзников.

Западный альянс НАТО, официальные лица которого заявляли, что в прошлом Россия регулярно занижала масштабы учений, призвал Россию к "прозрачности".

Россия рассматривает Беларусь как стратегически важный буфер на своем мероприятии и помогла самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко удержать власть с помощью кредитов и политической поддержки, когда он подавлял масштабные протесты в прошлом году и арестовывал или изгонял из страны представителей оппозиции.

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