Тригодинна зустріч Путіна і Лукашенка завершилася: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Москві завершилися тригодинні переговори президента Росії Володимира Путіна і його білоруського колеги Олександра Лукашенка. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС .
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"Путін заявив, що його переговори з Лукашенком були насиченими і конструктивними", - говориться в повідомленні.
Деталі
Також Путін заявив, що обговорив з Лукашенком формування єдиного оборонного простору РФ і Білорусі і забезпечення безпеки.
Крім того, президент Росії анонсував підписання документів про створення єдиних енергетичних ринків РФ і Білорусії.
У свою чергу Лукашенко заявив, що переговори з Путіним були гранично чесними і носили конструктивний характер.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Лукашенко під час переговорів "практично нічого не їли".
"Практично нічого не їли, розмовляли", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи провели лідери майже всі переговори в четвер за обіднім столом.
Формат зустрічі передбачав, зокрема, робочий обід.
Відзначається, що це вже п'ята особиста зустріч президентів Росії і Білорусії в цьому році.
В останній раз Лукашенко зустрічався з Путіним 13 липня в Санкт-Петербурзі. Це була їх четверта особиста зустріч в поточному році. До цього лідери бачилися в лютому, квітні та травні. Всі ці зустрічі проходили на російській території.
Доповнення
Росія і Білорусь офіційно відкрили в четвер спільні масштабні військові навчання, які триватимуть тиждень і будуть проходити на території обох країн і в Балтійському морі, що стривожило деякі країни НАТО.