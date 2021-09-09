Тригодинна зустріч Путіна і Лукашенка завершилася: про що говорили

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"Путін заявив, що його переговори з Лукашенком були насиченими і конструктивними", - говориться в повідомленні.

Деталі

Також Путін заявив, що обговорив з Лукашенком формування єдиного оборонного простору РФ і Білорусі і забезпечення безпеки.

Крім того, президент Росії анонсував підписання документів про створення єдиних енергетичних ринків РФ і Білорусії.

У свою чергу Лукашенко заявив, що переговори з Путіним були гранично чесними і носили конструктивний характер.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Лукашенко під час переговорів "практично нічого не їли".

"Практично нічого не їли, розмовляли", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи провели лідери майже всі переговори в четвер за обіднім столом.

Формат зустрічі передбачав, зокрема, робочий обід.

Відзначається, що це вже п'ята особиста зустріч президентів Росії і Білорусії в цьому році.

В останній раз Лукашенко зустрічався з Путіним 13 липня в Санкт-Петербурзі. Це була їх четверта особиста зустріч в поточному році. До цього лідери бачилися в лютому, квітні та травні. Всі ці зустрічі проходили на російській території.

Доповнення

Росія і Білорусь офіційно відкрили в четвер спільні масштабні військові навчання, які триватимуть тиждень і будуть проходити на території обох країн і в Балтійському морі, що стривожило деякі країни НАТО.