Трехчасовая встреча Путина и Лукашенко завершилась: о чем говорили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Москве завершились трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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“Путин заявил, что его переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными”, — говориться в сообщении.
Детали
Также Путин заявил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства РФ и Беларуси и обеспечение безопасности.
Кроме того, президент России анонсировал подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Белоруссии.
В свою очередь Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным были предельно честными и носили конструктивный характер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко во время переговоров “практически ничего не ели”.
“Практически ничего не ели, разговаривали”, — сказал Песков, отвечая на вопрос, провели ли лидеры почти все переговоры в четверг за обеденным столом.
Формат встречи предполагал, в частности, рабочий обед.
Отмечается, что это уже пятая личная встреча президентов России и Белоруссии в этом году.
В последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге. Это была их четвертая личная встреча в текущем году. До этого лидеры виделись в феврале, апреле и мае. Все эти встречи проходили на российской территории.
Дополнение
Россия и Беларусь официально открыли в четверг совместные масштабные военные учения, которые будут продолжаться неделю и проходить на территории обеих стран и в Балтийском море, которые встревожили некоторые страны НАТО.