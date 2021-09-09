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Трехчасовая встреча Путина и Лукашенко завершилась: о чем говорили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Москве завершились трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Путин заявил, что его переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными”, — говориться в сообщении.

Детали

Также Путин заявил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства РФ и Беларуси и обеспечение безопасности.

Кроме того, президент России анонсировал подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Белоруссии.

В свою очередь Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным были предельно честными и носили конструктивный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко во время переговоров “практически ничего не ели”.

“Практически ничего не ели, разговаривали”, — сказал Песков, отвечая на вопрос, провели ли лидеры почти все переговоры в четверг за обеденным столом.

Формат встречи предполагал, в частности, рабочий обед.

Отмечается, что это уже пятая личная встреча президентов России и Белоруссии в этом году.

В последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге. Это была их четвертая личная встреча в текущем году. До этого лидеры виделись в феврале, апреле и мае. Все эти встречи проходили на российской территории.

Дополнение

Россия и Беларусь официально открыли в четверг совместные масштабные военные учения, которые будут продолжаться неделю и проходить на территории обеих стран и в Балтийском море, которые встревожили некоторые страны НАТО.

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