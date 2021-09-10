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К учениям "Запад-2021" привлекли около 2,5 тысячи российских военных - Наев

К учениям "Запад-2021" привлекли около 2,5 тысячи российских военных - Наев

Киев  •  УНН

 • 27313 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Беларуси в учений "Запад-2021" привлекли около 2,5 тысячи российских военных. Об этом в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, Наев отметил, что эта численность не критична. Ближайший полигон, где находятся войска РФ, расположенный в 14 километрах от границы с Украиной.

Цитата

“Непосредственно на территории Беларуси на четырех полигонах имеется скопление войск Российской Федерации. Оно не критично. Общая численность 2,5 тысячи военнослужащих. Есть небольшое количество бронетехники, небольшое количество авиации”, — заявил Наев.

Дополнение

Военные учения “Запад-2021”, которые проходят на западных флангах России и Беларуси, продлятся до следующего четверга.

По сообщениям белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко должны лично проверять обучения, хотя неизвестно, когда это произойдет.

Минобороны России заявило, что активная фаза учений будет проходить на девяти объектах в России и пяти объектах в Беларуси. В учениях принимают участие 200 тысяч человек военных, 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и 15 кораблей.

Также будут участвовать военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

В Минобороны опубликовали видеокадры открытия активной фазы военных учений.

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