К учениям "Запад-2021" привлекли около 2,5 тысячи российских военных - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Беларуси в учений "Запад-2021" привлекли около 2,5 тысячи российских военных. Об этом в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает корреспондент УНН.
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В частности, Наев отметил, что эта численность не критична. Ближайший полигон, где находятся войска РФ, расположенный в 14 километрах от границы с Украиной.
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“Непосредственно на территории Беларуси на четырех полигонах имеется скопление войск Российской Федерации. Оно не критично. Общая численность 2,5 тысячи военнослужащих. Есть небольшое количество бронетехники, небольшое количество авиации”, — заявил Наев.
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Военные учения “Запад-2021”, которые проходят на западных флангах России и Беларуси, продлятся до следующего четверга.
По сообщениям белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко должны лично проверять обучения, хотя неизвестно, когда это произойдет.
Минобороны России заявило, что активная фаза учений будет проходить на девяти объектах в России и пяти объектах в Беларуси. В учениях принимают участие 200 тысяч человек военных, 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и 15 кораблей.
Также будут участвовать военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.
В Минобороны опубликовали видеокадры открытия активной фазы военных учений.