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Данілов про ескалацію агресії РФ: ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування

Данілов про ескалацію агресії РФ: ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування

Київ • УНН

 • 19726 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, говорячи про ескалації гібридної агресії РФ із Керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

Деталі

Як повідомили у пресслужбі, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів перемовини з Керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом.

Під час спілкування сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії РФ і загострення на лінії розмежування на Сході України та ситуації в окупованому Криму.

Данілов зазначив, що за останній час РФ накопичила велику кількість війська на кордоні з Україною, метою присутності якого є провокування України та її партнерів.

За його словами, військове угрупування ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку нараховує десятки тисяч військовослужбовців.

Цитата

“Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування”, — сказав Секретар РНБО України, додавши, що “українська армія зразка 2014 і 2021 років — це абсолютно різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору”.

Додамо

На переконання Данілова, консолідація зусиль з нашими стратегічними партнерами для ефективної протидії державі-агресору є вкрай важливою.

“Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема, Польщі, і сподіваємося на подальше поглиблення співпраці”, — додав він.

Користуючись нагодою, Секретар РНБО України запросив Керівника БНБ Республіки Польща відвідати Київ у зручний час для більш поглибленого обговорення питань співпраці між безпековими відомствами двох країн, що були, зокрема, розглянуті під час спільної зустрічі з керівником БНБ Павелом Солохом та президентом Польщі Анджеєм Дудою в березні ц.р.

Своєю чергою, П. Солох запевнив у непохитній підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України, наголосивши, що “Росія несе відповідальність за підвищення напруги”, і польська сторона продовжує засуджувати позицію РФ на міжнародних майданчиках.

Керівник БНБ Республіки Польща зазначив, що українсько-польські відносини “це не лише спільний інтерес, але й відносини дружби” та висловив зацікавленість у проведенні двосторонньої зустрічі найближчим часом.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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