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Данилов об эскалации агрессии РФ: мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования

Данилов об эскалации агрессии РФ: мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования

Киев  •  УНН

 • 19719 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о эскалации гибридной агрессии РФ с Руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Детали

Как сообщили в пресс-службе, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом.

Во время общения стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии РФ и обострению на линии разграничения на Востоке Украины и ситуации в оккупированном Крыму.

Данилов отметил, что за последнее время РФ накопила большое количество войска на границе с Украиной, целью присутствия которого является провоцирование Украины и ее партнеров.

По его словам, военная группировка врага вблизи границ Украины на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военнослужащих.

Цитата

"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что "украинская армия образца 2014 и 2021 - это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору".

Добавим

По мнению Данилова, консолидация усилий с нашими стратегическими партнерами для эффективного противодействия государству-агрессору является крайне важной.

"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - добавил он.

Пользуясь случаем, Секретарь СНБО Украины пригласил Руководителя БНБ Польши посетить Киев в удобное время для более углубленного обсуждения вопросов сотрудничества между ведомствами двух стран, что были, в частности, рассмотрены во время совместной встречи с руководителем БНБ Павлом Солохом и президентом Польши Анджеем Дудой в марте с.г.

В свою очередь, Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что "Россия несет ответственность за повышение напряжения", и польская сторона продолжает осуждать позицию РФ на международных площадках.

Руководитель БНБ Польши отметил, что украинско-польские отношения "это не только общий интерес, но и отношения дружбы" и выразил заинтересованность в проведении двусторонней встречи в ближайшее время.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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