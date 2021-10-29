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"Давайте будемо відвертими": США дорікнули Росії за неодноразове використання БПЛА на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Російська сторона неодноразово застосовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил на сході країни, що є прямим порушенням узгоджених у минулому році заходів. Про це йдеться у сьогоднішній заяві посольства США в Україні, пише УНН.

"Давайте будемо відвертими": США дорікнули Росії за неодноразове використання БПЛА на Донбасі

Цитата

“Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватись умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо відвертими: російська сторона неодноразово застосовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, що є прямим порушенням узгоджених торік посилених заходів, а нещодавно вбила українського солдата. Офіційна риторика Росії про те, що Україна загострює ситуацію, не лише вводить в оману, а й слугує ескалації напруженості”, — заявили у посольстві.

Контекст

ЗСУ раніше цього тижня вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС. Після цього в МЗС ФРН висловили стурбованість через, зокрема, повідомлення, що ЗСУ у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного військового застосували дрон.

. . . and recently killed a Ukrainian soldier. Офіційний російський rhetoric suggesting Ukraine є aggravating situation не тільки misleading, це служить до escalate tensions. [2/2]

— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 29, 2021

Як писав УНН раніше, застосувавши БПЛА, Україна не порушила ні Мінські угоди, ні угоду про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року.

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