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Арестович пояснює: Україна не порушила “Мінськ” при використанні БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Застосувавши Bayraktar в зоні проведення ООС, Україна не порушила ані Мінських угод, ані додаткових домовленостей. УНН разом з спікером української делегації в ТКГ Олексієм Арестовичем відповідає на основні закиди росіян та деяких іноземців.

Арестович пояснює: Україна не порушила “Мінськ” при використанні БПЛА

Що за мінськими угодами?

“Використання вітчизняних БПЛА не заборонено Мінськими угодами”, — наголошує співрозмовник УНН.

У себе в Facebook речник української делегації у ТКГ раніше оприлюднив сторінку з угод, де одним з пунктів значиться:

“Заборона з моменту прийняття даного Меморандуму польотів бойової авіації та іноземних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), за виключенням БПЛА, що використовує моніторингова (спостережна) місія ОБСЄ, вздовж всієї лінії зіткнення сторін у зоні припинення застосування зброї на ширину не менше 30 км”.

Так, Україна закупила і провела перші випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2 ще у 2019 році.

Отже, це вже українські безпілотники, про заборону їхнього використання в документі не йдеться.

Додаткові домовленості

Раніше журналіст німецького Bild Джуліан Рьопке оприлюднив угоду, як стверджує, підписану Україною, у якому вона погоджується не використовувати будь-які типи БПЛА на Донбасі.

Однак і тут є свої нюанси.

Зазначимо, що йдеться про угоду щодо додаткових заходів стосовно посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року.

“В цьому документі є пункт e), який передбачає, що, якщо оперативна сторона веде вогонь, який загрожує життю військового персоналу або цивільного населення, і спроба використати координаційний механізм була невдалою, сторони можуть відкривати вогонь для припинення ворожого вогню, а далі, вони можуть відкривати вогонь, який не заборонено Мінськими угодами. А використання вітчизняних БПЛА не заборонено Мінськими угодами”, — каже Арестович.

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Зазначимо, що, згідно з інформацією, оприлюдненою ОБСЄ, використання БПЛА дійсно заборонене домовленостями. Однак, там значиться і наступне:

“Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається лише в тому випадку, якщо його відкрито за наказом відповідного керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлено ТКГ”.

Під наступальними діями ОБСЄ розуміє “будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття цієї заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, та/або будь-яке просування чи переміщення озброєних осіб у бік супротивника, у тому числі з метою проведення розвідувальних чи диверсійних дій”.

Реакція ОБСЄ

Міністр закордонних прав України напередодні заявив, що Україна дотрималася необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації і контролю і ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист.

Його слова підтверджує і Арестович.

“Під час ТКГ і під час засідання підгрупи (безпекової — ред.) ми обговорили цю тему. Росіяни багато кричали — ОБСЄ їх вислухали і сказали: "ви знаєте, нас цікавить інша тема, а саме взяття ОБСЄ у заручники і постійна перешкода діяльності ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях, ми б про це воліли поговорити“. І поговорили про це”, — сказав він.

Зі слів співрозмовника, бойовики і досі гальмують роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При чому останній такий випадок стався цього ранку.

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“Понад півтори години їх (спостерігачів — ред.) тримали фактично на місці озброєні люди біля Станиці Луганської. Загалом з часу встановлення додаткових заходів щодо припинення вогню, тобто з липня 2020 року, їх затримували на непідконтрольних територіях майже 800 разів, глушать їх БПЛА”, — розповів він.

Речник української делегації нагадав, як спостерігачів на Донбасі тримали фактично в заручниках озброєні люди, “включали музику силою понад 100 децибел цілодобово, обмежували пересування, харчування”.

“ОБСЄ ця тема набагато більше цікавить. Вони-то читають керівні документи і знають, що використання вітчизняних БПЛА не заборонено Мінськими угодами”, — підкреслив він.

Подальше використання безпілотників

Співрозмовник зауважив, що російська сторона в зоні ООС дуже активно використовує БПЛА — практично кожен день.

“За півтори доби до використання нашого "Байрактара“ літав російський "Орлан — 10“, причому ховався від БПЛА ОБСЄ і наводив російську артилерію. Вчора збили російський БПЛА в районі Луганська, який коректував їх вогонь. Тобто, вони не соромляться робити це щодня, але коли один раз злетів український БПЛА, почали крики”, — розповів Арестович.

“Можете не хвилюватись щодо подальшого використання, все буде добре. Буде наступна нагода — прилетить ще раз”, — наголошує він.

Контекст

ЗСУ раніше цього тижня вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС. Після цього у МЗС ФРН висловили занепокоєння через, зокрема, повідомлення, що ЗСУ у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного військового застосували дрон.

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