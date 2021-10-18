Російські збройні формування у випадку з ОБСЄ перейшли до захоплення заручників - ТКГ

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“Українська делегація у ТКГ констатує: російські збройні формування перейшли до захоплення заручників. Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму. Українська делегація закликає міжнародне співтовариство, насамперед керівництво держав-учасниць Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони”, — йдеться в заяві делегації, оприлюдненій пресслужбою.

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У делегації також заявили, що розглядають дії бойовиків “не лише як системний підрив повноважень Місії, а, разом із непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу „Донецьк“ і „Гуково“, як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще — методами міжнародного тероризму”.

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“Ми ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, — Україною і РФ”, — наголосили в ТКГ.

Також у делегації навели частину заяви ОБСЄ, в якій зазначено наступне: “О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня. Ця ситуація продовжилася й після закінчення звітного періоду (та досі триває)”.

Контекст

Напередодні ЗМІ повідомили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ призупиняє операції на Донбасі через протести, які проходять в окупованому Донецьку.



Пізніше офіційну позицію опублікували спостерігачі. Зокрема повідомлялося, що власник готелю, в якому розташована місія, повідомив співробітникам, що їм не дозволять залишати приміщення готелю, зіславшись на “накази від “мера Горлівки”.



Як повідомив УНН речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, делегація розцінює дії РФ, зокрема щодо блокування спеціальної моніторингової місії, як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій.