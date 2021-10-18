Дії РФ неприпустимі: МЗС відреагувало на блокування місії ОБСЄ на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими, держава взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи спостерігачів. Про це в коментарі, який має у розпорядженні УНН, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Цитата:
“Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими. Блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку — елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту”, — сказав Ніколенко.
Деталі
Дипломат нагадав, що у вересні РФ закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон “Гуково” і “Донецьк”, аби унеможливити спостереження і приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії на територію України.
Рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ всією територією України задля моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту, підкреслив він.
“Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку. Україна взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ”, — наголосив речник МЗС.
Контекст
Напередодні ЗМІ повідомили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ призупиняє операції на Донбасі через протести, які проходять в окупованому Донецьку.
Пізніше офіційну позицію опублікували спостерігачі. Зокрема повідомлялося, що власник готелю, в якому розташована місія, повідомив співробітникам, що їм не дозволять залишати приміщення готелю, зіславшись на “накази від “мера Горлівки”.
Як повідомив УНН речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, делегація розцінює дії РФ, зокрема щодо блокування спеціальної моніторингової місії, як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій.