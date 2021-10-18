Действия РФ недопустимы: МИД отреагировал на блокирование миссии ОБСЕ на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Действия Российской Федерации по препятствованию деятельности миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Украины являются недопустимыми, государство взаимодействует с международными партнерами для возобновления работы наблюдателей. Об этом в комментарии, которым располагает УНН, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Цитата:
"Действия Российской Федерации относительно препятствования деятельности миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Украины являются недопустимыми. Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", - сказал Николенко.
Детали
Дипломат напомнил, что в сентябре РФ закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк", чтобы исключить наблюдение и скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из России на территорию Украины.
Решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, подчеркнул он.
"Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижение, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность. Украина взаимодействует с международными партнерами для возобновления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - подчеркнул представитель МИД.
Контекст
Накануне СМИ сообщили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостанавливает операции на Донбассе из-за протестов, которые проходят в оккупированном Донецке.
Позже официальную позицию опубликовали наблюдатели. В частности сообщалось, что владелец отеля, в котором расположена миссия, сообщил сотрудникам, что им не позволят покидать помещение гостиницы, сославшись на "приказы от "мэра Горловки".
Как сообщил УНН спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, делегация расценивает действия РФ, в том числе по блокированию специальной мониторинговой миссии, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий.