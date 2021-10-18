Україна бачить у діях РФ політику витіснення ОБСЄ з окупованих територій

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Українська делегація у ТКГ розцінює дії РФ, зокрема щодо блокування спеціальної моніторингової місії, як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій. Про це кореспонденту УНН повідомив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Цитата

“СММ ОБСЄ констатувало загрозу своїм патрулям. Дві доби їхні бази у Донецьку і Горлівці були блоковані. Вчора спробували виїжджати, не пустили. Українська делегація розглядає ці дії, як системний підрив повноважень Місії. У сукупності з непродовженням мандату місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу Донецьк і Гуково, дані дії РФ ми розцінюємо, як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі”, — заявив спікер.

Деталі

За його словами, українська делегація в ТКГ знаходиться в постійному контакті з Постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

Співрозмовник УНН наголосив, що українська делегація розглядає діяльність СММ ОБСЄ як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддає належне Місії “як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, Україною і РФ”.

Контекст

Напередодні ЗМІ повідомили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ призупиняє операції на Донбасі через протести, які проходять в окупованому Донецьку.

Пізніше офіційну позицію опублікували спостерігачі. Зокрема повідомлялося, що власник готелю, в якому розташована місія, повідомив співробітникам, що їм не дозволять залишати приміщення готелю, зіславшись на “накази від “мера Горлівки”.

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