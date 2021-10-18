Украина видит в действиях РФ политику вытеснения ОБСЕ с оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинская делегация в ТКГ расценивает действия РФ, в частности по блокированию специальной мониторинговой миссии, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий. Об этом корреспонденту УНН сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Цитата
“СММ ОБСЕ констатировало угрозу своим патрулям. Двое суток их базы в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать, не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия, как системный подрыв полномочий Миссии. В совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ мы расцениваем, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубейшим подрывом системы безопасности в Европе”, — заявил спикер.
Детали
По его словам, украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с Постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.
Собеседник УНН подчеркнул, что украинская делегация рассматривает деятельность СММ ОБСЕ как основу непредвзятого мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаёт должное Миссии “как силе, способствующей диалогу между его сторонами, Украиной и РФ”.
Контекст
Накануне СМИ сообщили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостанавливает операции на Донбассе из-за протестов, которые проходят в оккупированном Донецке.
Позже официальную позицию опубликовали наблюдатели. В частности сообщалось, что владелец отеля, в котором расположена миссия, сообщил сотрудникам, что им не позволят покидать помещение гостиницы, сославшись на “приказы от “мера Горловки”.