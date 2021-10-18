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Российские вооруженные формирования в случае с ОБСЕ перешли к захвату заложников - ТКГ

Российские вооруженные формирования в случае с ОБСЕ перешли к захвату заложников - ТКГ

Киев  •  УНН

 • 18490 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников, заблокировав наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявила Украинская миссия в Трехсторонней контактной группе, пишет УНН.

Цитата

“Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Содержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма. Украинская делегация призывает международное сообщество, прежде всего руководство государств-участников Нормандского формата, предоставить соответствующую оценку действиям российской стороны”, — говорится в заявлении делегации, обнародованном пресс-службой.

Детали

В делегации также заявили, что рассматривают действия боевиков “не только как системный подрыв полномочий Миссии, а вместе с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода „Донецк“ и „Гуково“, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще — методами международного терроризма”.

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“Мы еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основаник беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами, — Украиной и РФ”, — отметили в ТКГ.

Также в делегации привели часть заявления ОБСЕ, в которой указано следующее: “В 17:00 2 мужчин (30-39 лет) в гражданской одежде вошли в отель и сообщили сотрудникам СММ о том, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке по ним, но им нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будут освобожден член вооруженных формирований, который, по сообщениям, был задержан вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября. Эта ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода (и до сих пор продолжается)”.

Контекст

Накануне СМИ сообщили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостанавливает операции на Донбассе из-за протестов, которые проходят в оккупированном Донецке.

Позже официальную позицию опубликовали наблюдатели. В частности сообщалось, что владелец отеля, в котором расположена миссия, сообщил сотрудникам, что им не позволят покидать помещение гостиницы, сославшись на “приказы от “мэра Горловки”.

Как сообщил УНН спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, делегация расценивает действия РФ, в том числе по блокированию специальной мониторинговой миссии, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий.

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