Україна випробовує нові ударні безпілотники Bayraktar
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Україна випробовує нові безпілотні комплекси "Байрактар", надані Туреччиною. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.
"Можу відкрити інформацію, що зараз відбудеться випробування нового, потужного, ударного безпілотного комплексу "Байрактар", про поставки якого мені вдалося домовитися з президентом Туреччини (Реджепом Таїпом Ердоганом - ред.). Можу навіть сказати, що ці комплекси вже знаходяться на території України", - сказав Президент.
Нагадаємо, 5 листопада радник Президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков повідомив, що Україна може закупити турецькі безпілотні літальні апарати (БПЛА) Bayraktar TB2.
Угоду про закупівлю в Туреччині одного такого комплексу безпілотних літальних апаратів було укладено на суму 69 мільйонів доларів.