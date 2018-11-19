Оприлюднено суму контракту на постачання ударних дронів з Туреччини

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна уклала угоду про закупівлю в Туреччині одного комплексу безпілотних літальних апаратів на суму 69 мільйонів доларів. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці у Facebook, передає УНН.