Оприлюднено суму контракту на постачання ударних дронів з Туреччини

ukru
Ексклюзив
09:46 • 766 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 21282 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 77185 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 208112 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 505697 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 490209 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 472623 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465614 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333805 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268898 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 106981 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 110508 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 105105 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 95337 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 61645 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 77178 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 457879 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 539884 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 463006 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 411586 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 17296 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 177583 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174067 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174142 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168245 перегляди
Актуальне
Оприлюднено суму контракту на постачання ударних дронів з Туреччини

Оприлюднено суму контракту на постачання ударних дронів з Туреччини

Київ • УНН

 • 15458 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна уклала угоду про закупівлю в Туреччині одного комплексу безпілотних літальних апаратів на суму 69 мільйонів доларів. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці у Facebook, передає УНН.

“У контракт включено 6 бойових дронів, 2 станції управління і 200 керованих ракет. Також в угоді комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту — 69 мільйонів доларів”, - написав Бутусов в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МВС визначилося з місцем базування частини вертольотів Airbus

За словами журналіста, багато українських виробників БПЛА критикують цю угоду через високу вартість, яка перевищує у багато разів суми, виділені на закупівлі Збройних сил України дронів українських виробників.

Виробники стверджують, що у разі виділення аналогічної суми на конструкторські розробки, Україна змогла б створити своє виробництво ударних безпілотників. Також критикується неможливість застосування “Байрактара” у війні на Донбасі в умовах протидії російській ППО.

5 листопада радник Президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков повідомив, що Україна може закупити турецькі безпілотні літальні апарати (БПЛА) Bayraktar TB2.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни НАТО домовилися почати розробку морських безпілотників

Нагадаємо, у 2016 році Туреччина стала шостою країною в світі, яка самостійно розробила і прийняла на озброєння ударні дрони Bayraktar TB2 ( “Байрактар”).

Bayraktar TB2 можуть працювати добу в автономному режимі, їх дальність польоту становить 150 кілометрів, а корисне навантаження — 55 кілограмів.

Раніше УНН повідомляв, що десятки чеських бронемашин і самохідних гаубиць будуть поставлені в Україну. Замовлення вартістю кілька сотень мільйонів крон реалізує компанія Excalibur Army, яка входить до складу холдингу Czechoslovak Group. Йшлося про 200 БМП-1АК.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55