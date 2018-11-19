Оприлюднено суму контракту на постачання ударних дронів з Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна уклала угоду про закупівлю в Туреччині одного комплексу безпілотних літальних апаратів на суму 69 мільйонів доларів. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці у Facebook, передає УНН.
“У контракт включено 6 бойових дронів, 2 станції управління і 200 керованих ракет. Також в угоді комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту — 69 мільйонів доларів”, - написав Бутусов в Facebook.
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За словами журналіста, багато українських виробників БПЛА критикують цю угоду через високу вартість, яка перевищує у багато разів суми, виділені на закупівлі Збройних сил України дронів українських виробників.
Виробники стверджують, що у разі виділення аналогічної суми на конструкторські розробки, Україна змогла б створити своє виробництво ударних безпілотників. Також критикується неможливість застосування “Байрактара” у війні на Донбасі в умовах протидії російській ППО.
5 листопада радник Президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков повідомив, що Україна може закупити турецькі безпілотні літальні апарати (БПЛА) Bayraktar TB2.
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Нагадаємо, у 2016 році Туреччина стала шостою країною в світі, яка самостійно розробила і прийняла на озброєння ударні дрони Bayraktar TB2 ( “Байрактар”).
Bayraktar TB2 можуть працювати добу в автономному режимі, їх дальність польоту становить 150 кілометрів, а корисне навантаження — 55 кілограмів.
Раніше УНН повідомляв, що десятки чеських бронемашин і самохідних гаубиць будуть поставлені в Україну. Замовлення вартістю кілька сотень мільйонів крон реалізує компанія Excalibur Army, яка входить до складу холдингу Czechoslovak Group. Йшлося про 200 БМП-1АК.