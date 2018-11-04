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У Порошенка заявили про можливу співпрацю з ОПК Туреччини після візиту на завод дронів

Київ • УНН

 • 13497 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Адміністрації Президента заявили про переговори щодо співпраці між оборонними комплексами України і Туреччини після візиту Президента Петра Порошенка на завод з виробництва потужних безпілотників, зокрема, і бойових, компанії Baykar Makina. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.

"Президент України Петро Порошенко відвідав виробництво компанії Baykar Makina, яка є одним із світових лідерів у виробництві потужних безпілотних авіаційних комплексів", - повідомили в АП.

Главі держави та українській делегації, як зазначається, були продемонстровані тактико-технічні характеристики БПЛА різних типів, включно з військовими.

"Також було проведено переговори щодо співпраці і кооперації між оборонними комплексами України і Туреччини", - вказали в АП.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Україна та Туреччина мають надзвичайно великі перспективи співпраці.

Українські Національні Новини

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