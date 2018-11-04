У Порошенка заявили про можливу співпрацю з ОПК Туреччини після візиту на завод дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Адміністрації Президента заявили про переговори щодо співпраці між оборонними комплексами України і Туреччини після візиту Президента Петра Порошенка на завод з виробництва потужних безпілотників, зокрема, і бойових, компанії Baykar Makina. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"Президент України Петро Порошенко відвідав виробництво компанії Baykar Makina, яка є одним із світових лідерів у виробництві потужних безпілотних авіаційних комплексів", - повідомили в АП.
Главі держави та українській делегації, як зазначається, були продемонстровані тактико-технічні характеристики БПЛА різних типів, включно з військовими.
"Також було проведено переговори щодо співпраці і кооперації між оборонними комплексами України і Туреччини", - вказали в АП.
Нагадаємо, Порошенко заявив, що Україна та Туреччина мають надзвичайно великі перспективи співпраці.