Петро Порошенко: Україна та Туреччина мають надзвичайно великі перспективи співпраці

“Сьогодні ми мали дуже теплі, дружні переговори — майже дві години віч-на-віч, а потім ще дві години у форматі організації. Це свідчить про те, наскільки широкий був порядок денний питань, які стоять для двостороннього співробітництва і координації наших дій на міжнародній арені”, — сказав Глава держави під час спільної прес-конференції з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

“Я мав чудову нагоду ще раз пересвідчитися, що в особі Президента Ердогана ми маємо надійного, доброго друга і партнера для України”, — додав Петро Порошенко.

Сьоме засідання Стратегічної ради високого рівня, яке пройшло під головуванням президентів України та Туреччини, Глава Української держави назвав надзвичайно продуктивним. “Переговори засвідчили високий рівень взаєморозуміння і ефективне долання будь-яких перешкод, які ми на сьогоднішній день прибираємо в економічній, політичній, гуманітарній і соціальній сферах відносин між нашими державами”, — констатував він.

Зокрема, за словами Петра Порошенка багаторічна плідна взаємодія з Турецьким агентством співробітництва і координації сьогодні отримала нові правові рамки після підписання Угоди про співробітництво у сфері розвитку. “І ми будемо дуже дякувати, якщо це співробітництво буде, в тому числі і щодо інфраструктурної розбудови, стосуватиметься і українського Донбасу”, — зауважив він.

Також Президент відзначив прогрес, якого досягли дві країни у транспортній сфері, особливо у напрямку лібералізації двосторонніх вантажних перевезень та констатував результативну співпрацю у військово-технічній сфері.

Петро Порошенко анонсував відвідання завтра підприємств оборонного комплексу, відкриття консульства в Анталії, яке покращить консульське обслуговування українських громадян, які приїхали на відпочинок чи постійно проживають у Туреччині.

Як повідомляв УНН, Україна та Туреччина підписали документи про двосторонню співпрацю.