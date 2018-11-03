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Петр Порошенко: Украина и Турция имеют чрезвычайно большие перспективы сотрудничества

Петр Порошенко: Украина и Турция имеют чрезвычайно большие перспективы сотрудничества

Киев  •  УНН

 • 11224 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко убежден, что Украина и Турция имеют значительные перспективы развития двустороннего сотрудничества, о чем свидетельствуют сегодняшние переговоры и заседание Стратегического совета высокого уровня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

«Сегодня мы имели очень теплые, дружеские переговоры - почти два часа лицом к лицу, а затем еще два часа в формате организации. Это свидетельствует о том, насколько широкой была повестка вопросов, которые стоят для двустороннего сотрудничества и координации наших действий на международной арене», - сказал Глава государства во время совместной пресс-конференции с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я имел прекрасную возможность еще раз убедиться, что в лице Президента Эрдогана мы имеем надежного, доброго друга и партнера для Украины», - добавил Петр Порошенко.

Седьмое заседание Стратегического совета высокого уровня, которое прошло под председательством президентов Украины и Турции, Глава Украинского государства назвал чрезвычайно продуктивным. «Переговоры показали высокий уровень взаимопонимания и эффективное преодоление любых препятствий, которые мы на сегодняшний день убираем в экономической, политической, гуманитарной и социальной сферах отношений между нашими государствами», - констатировал он.

В частности, по словам Петра Порошенко многолетнее плодотворное взаимодействие с Турецким агентством сотрудничества и координации сегодня получило новые правовые рамки после подписания Соглашения о сотрудничестве в области развития. «И мы будем очень благодарить, если это сотрудничество будет, в том числе и по инфраструктурному развитию, будет касаться и украинского Донбасса», - отметил он.

Также Президент отметил прогресс, которого достигли две страны в транспортной сфере, особенно в направлении либерализации двусторонних грузовых перевозок и констатировал результативное сотрудничество в военно-технической сфере.

Петр Порошенко анонсировал посещение завтра предприятий оборонного комплекса, открытие консульства в Анталии, которое улучшит консульское обслуживание украинских граждан, которые приехали на отдых или постоянно проживают в Турции.

Как сообщал УНН, Украина и Турция подписали документы о двустороннем сотрудничестве.

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