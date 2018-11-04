У Порошенко заявили о возможном сотрудничестве с ОПК Турции после визита на завод дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Администрации Президента заявили о переговорах о сотрудничестве между оборонными комплексами Украины и Турции после визита Президента Петра Порошенко на завод по производству мощных беспилотников в том числе и боевых, компании Baykar Makina. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент Украины Петр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов", - сообщили в АП.
Главе государства и украинской делегации, как отмечается, были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные.
"Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции", - указали в АП.
Напомним, Порошенко заявил, что Украина и Турция имеют чрезвычайно большие перспективы сотрудничества.